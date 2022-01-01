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Rıdvan Duran “İnşallah bir yasa ile birlikte internet medyası da şekillenecek”

Sakarya Düşünce ve Dayanışma Platformu’nun düzenlediği toplantıya katılan Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, “İnşallah bir yasa ile birlikte internet medyası da şekillenecek. Böylelikle en azından herkesin sosyal medya anlamında kendi başına kurduğu ve bilgi kirliliğine yol açan medya unsurlarının da önüne geçilmiş olacak” dedi.

SAKARYA 01.01.2022, 14:07
Rıdvan Duran “İnşallah bir yasa ile birlikte internet medyası da şekillenecek”

Sakarya Düşünce ve Dayanışma Platformu’nun düzenlediği toplantıya katılan Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, “İnşallah bir yasa ile birlikte internet medyası da şekillenecek. Böylelikle en azından herkesin sosyal medya anlamında kendi başına kurduğu ve bilgi kirliliğine yol açan medya unsurlarının da önüne geçilmiş olacak” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Orman Park Tesisleri’nde düzenlenen toplantıya, BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran’ın yanı sıra Sakarya Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, Kocaeli Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş, Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Zeki Aydıntepe, Başkanvekili Müjdat Çetin, Müftü Hasan Başiş, Gençlik ve Spor Müdürü Arif Özsoy, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Engin Kahraman ve Platform Başkanı Hasan Demir ile üyeleri katıldı. Müftü Hasan Başiş’in yaptırdığı duanın ardından, BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, kendisinin Sakaryalı bir bürokrat olmaktan onur duyduğunu belirterek birçok Sakaryalı ismin üst düzey bürokrat ve sivil toplum kuruluşlarının başında olmasının memnuniyet verici olduğuna vurgu yaptı. Duran, gerçekleşen toplantıda Basın İlan Kurumu hakkında bilgilendirmelerde de bulundu.

“41 ilde olan teşkilatımızı tüm Türkiye’ye yaydık”

BİK’in 1961 yılında kanun ile kurulduğunu ve 50 yıldır yazılı basın olan gazetelere zorunlu verilmesi gereken ilanlara devlet desteği kapsamında aracılık eden kurum olduğunu ifade eden Duran, “2,5 yıl önce Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle atandığım genel müdürlük görevini yürütüyorum. Kurumumuz kanun nezdinde devlet ve milletin değerlerine uyumlu ve ahlaki kurallara özen gösteren gazetelere ilan dağıtımını sağlıyor. Kurumumuz da bu ilanlar üzerinden aldığı yüzde 15’lik komisyon ile kendi bütçesini oluşturuyor. Daha önce 41 ilde olan teşkilatımızı tüm Türkiye’ye yaydık. Artık tüm illerde BİK olarak yer aldık” dedi.

“İnşallah bir yasa ile birlikte internet medyası da şekillenecek”

İnternet medyası hakkında konuşan Rıdvan Duran, “Çağımızda teknoloji çok hızlı gelişiyor. Çağın gereği olarak ta yeni medya ortaya çıktı. Biz de bu kapsamda çalışma yapıyoruz. İnşallah bir yasa ile birlikte internet medyası da şekillenecek. Böylelikle en azından herkesin sosyal medya anlamında kendi başına kurduğu ve bilgi kirliliğine yol açan medya unsurlarının da önüne geçilmiş olacak. Yazılı basında mesela kurumumuzdan ilan alınabilmesi için bekleme süresi olan 36 ay boyunca yayınlanma zorunluluğunun yanında belirli kadro ve kıstaslar var. Bu nedenle internet medyasında da böyle bir düzenleme olabilir. Yasa çıktığında biz de kurum olarak üzerimize düşen ne varsa yaparız” diye konuştu.

“Birlik içinde mesleğimizin daha iyi yerlere gelmesi içinde mücadele veriyoruz”

Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Zeki Aydıntepe, Sakaryalı bir bürokratın böylesi önemli bir kurumun başında olmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, “BİK’in çalışmalarından son derece memnunuz. Birlik içinde mesleğimizin daha iyi yerlere gelmesi içinde mücadele veriyoruz. Şantaj, tehdit ve baskı unsurları ile gazetecilik yapmaya çalışanların da aramızda olmamasına özen gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

Platform Başkanı Hasan Demir ise Rıdvan Duran’ı bir Sakaryalı bürokrat olarak ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek, kurum hakkında bilgilendirmelerinden dolayı teşekkür etti.

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