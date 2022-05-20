Resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na özel düzenlenen ‘Bisiklet Dostu Şehir Sakarya’ resim yarışmasında dereceye giren ilk 5 öğrenciye ödüllerini, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce takdim etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için gerçekleştirilen ‘Bisiklet Dostu Şehir Sakarya’ resim yarışmasında dereceye giren ilk 5 öğrenciye hediye bisikletlerini makamında takdim etti. Sakarya Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlenen yarışmada dereceye girerek bisiklet ödülünü alan öğrenciler, Yüce’ye teşekkür etti.

“Ülkemizin geleceği gençlerimizin ellerinde şekillenecek”

Yüce, "Biz gençlerimize inanıyor ve güveniyoruz. İnşallah bugün burada dereceye giren gençlerimiz ileride daha büyük başarılara imza atarak bizleri bir kez daha gururlandırırlar. Bizler bisiklete verdiğimiz önemi 7’den 70’e herkese anlatmaya çalışıyoruz. Bisiklet spordur, sağlıktır, her yaşa ve şarta uyumludur. Bu bilinçle şehrimizde bisiklet kültürünün daha da yaygınlaşması için yarışmalar, organizasyonlar ve şampiyonalar düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.