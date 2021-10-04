Resim şiir ve kompozisyon yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Akyazı Belediyesi ve Akyazı İlçe Milli eğitim Müdürlüğü tarafından 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü münasebetiyle düzenlenen ilkokullar arası resim, şiir ve kompozisyon yarışmasının ödülleri bugün yapılan törenle sahiplerini buldu.

Akyazı Belediyesi ve Akyazı İlçe Milli eğitim Müdürlüğü tarafından 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü münasebetiyle Akyazı Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinde düzenlenen ilkokullar arası resim, şiir ve kompozisyon yarışmasının ödülleri bugün yapılan törenle sahiplerini buldu. Yarışmaya ilçe genelinden çok sayıda öğrenci katılım gösterdi. Katılan öğrencilerin yapmış olduğu resim, şiir ve kompozisyonlar okulları bünyesinde dikkatle değerlendirilerek derecelendirildi. Dereceye giren öğrencilerden birinci olana bisiklet, ikinci olana mini tablet ve üçüncü olana akıllı saat hediye edildi. Yarışmaya katılan öğrencilere ise Akyazı Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından katılım belgesi ve ücretsiz sinema bileti verildi. Akyazı Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinde düzenlenen programa, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, Belediye Başkan yardımcıları Mehmet Öztürk, Ali Özer, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, daire müdürleri, çok sayıda öğrenci, öğrenci velisi, öğretmenler ve belediye personeli katıldı.

Programda açılış ve selamlama konuşması yapan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Belediyemiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile düzenlemiş birlikte 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü münasebetiyle düzenlediğimiz İlkokullar arası resim, şiir ve kompozisyon yarışmamızla çocuklarımızın ve velilerinin dikkatlerini çekerek onlarda hayvan sevgisi adına farkındalık oluşturmak istedik. İlçemiz genelinde 552 öğrencimiz eserleri ile bu yarışmaya katıldılar demek ki onların da böyle bir programa ihtiyaçları varmış. Bu kadar katılım olması bizleri çok sevindirdi. Programa eserleri ile katılan tüm yavrularımıza emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bizlerde Belediye olarak sizleri davet ettiğimiz bu yerde sahipsiz sokak hayvanlarımız için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya gayret ediyoruz. 2 ay önce hizmete açtığımız ve tüm sahipsiz sokak hayvanlarının bakımlarının tedavilerinin yapıldığı bu alanımızı inşallah önümüzdeki yıllarda daha da büyüterek çok daha güzel bir hale getirmek istiyoruz. Bu vesile ile programa tüm katılanlara tekrar teşekkür ediyorum” dedi.