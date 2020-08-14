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Rektör Savaşan üniversite adayı öğrencilerle bir araya geldi

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. FATİH SAVAŞAN, YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) TERCİH DÖNEMİNİN SON GÜNLERİNDE ADAY ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU.

SAKARYA 14.08.2020, 13:32
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Rektör Savaşan üniversite adayı öğrencilerle bir araya geldi

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminin son günlerinde aday öğrencilerle buluştu.

SAÜ Esentepe Kampüsünde düzenlenen ‘Rektörle Doğru Tercih’ canlı yayın programına Sakarya’da bulunan birçok liseden aday öğrenciler katıldı. Tercih döneminde üniversite adayı öğrenciler ile Türkiye’de ilk kez bir canlı yayın buluşması olan programa katılan öğrenciler, Rektör Savaşan’a merak ettikleri konularda birçok soru yöneltti. Sakarya Üniversitesinin Sapanca Gölü manzaralı eşsiz kampüsü, uluslararası standartlarda ve sektörle entegrasyonu hedef alan eğitimi, sosyal ve sportif olanaklarıyla Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden birisi olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Savaşan, programda Sakarya Üniversitesinde öğrencileri neler beklediğini anlattı. SAÜ’de öğrencilerin farklı hedeflerine uyum sağlayabilecek esnek eğitim modeli uygulamaya çalıştıklarını belirten Savaşan, öğrencilerin hedeflerini belirlemeleri ve eğitim süreci boyunca bu hedeflerini takip etmeleri tavsiyesini verdi.

SAÜ’de uzun yıllardır başarıyla uygulanan, öğrencilerin bir dönemlerini uygulamalı olarak sektörde geçirebilecekleri ‘3+1’ ve ‘7+1’ uygulamalı eğitim modellerinden bahseden Prof. Dr. Savaşan, “Üniversitemizin Türkiye’de öncülük ettiği bu uygulama ile öğrencilerimiz bir dönem kendini sektör ile buluşturuyor. Bu öğrenciler için büyük bir deneyim. Üniversitemizi tercih edecek öğrencilerimiz hangi alanda olursa olsun sektörle entegre bir şekilde mezun olacak. Üniversitemizin herhangi bir bölümünü ilk 3’te tercih eden öğrencilerimiz, hemen projesi olan öğretim üyelerimizle eşleştirilecek. Öğrencilerimiz araştırmanın ne olduğunu, projenin nasıl yapılacağını ve bu süreçlerin nasıl işlediğini hocalarımızla birlikte görmüş olacak. Bu sayede daha fazla laboratuvar tozu yutmuş olarak mezun olacaklar” dedi.

Sakarya Üniversitesi olarak bu yıl bir ‘ilgi alanı’ oluşturmayı amaçladıklarına işaret eden Rektör Savaşan, İşletme Fakültesi öğrencilerinin yeterlilikler yanında sertifika sahibi olarak mezun etmek istediklerini söyledi. Savaşan, “İşletme Fakültesine gelen öğrencilerimize fakülte yeterliliklerinin yanında pazarlama gibi ilgi duyduğu alanlarda seçimlik dersler yoluyla sertifika vermek istiyoruz. Öğrencilerimizi ‘İşletme Fakültesi mezunu ama ilgi alanı pazarlama’ şeklinde mezun etmek istiyoruz. Böylece kariyer hedeflerine uygun olarak bir sertifikalandırma yapılmış oluyor. Sakarya doğal güzelliği ile çok sayıda sanayi bölgesinin içinde olan, İstanbul, Ankara gibi büyük illere yakın ve bu illeri birbirine bağlayan kavşak noktasında bulunan, öğrencilerin her türlü ihtiyacını karşılayabileceği ancak şehir gürültüsünden uzak kalabileceği niteliklere sahip bir şehir” diye konuştu.

Sakarya Üniversitesinin mühendislik alanında Türkiye’de önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Savaşan, “Sakarya Üniversitesi, mezunlarının sektör ve dünya ile bütünleşmesi için laboratuvarlarını her yıl yenilemekte ve geliştirmekte, bilişim teknolojilerinden nanoteknolojiye, muhakemeli bilimlerden politikaya geniş bir alanda ve disiplinler arası platformda öğrenci araştırmaları için laboratuvar alt yapısını güçlendirmektedir” şeklinde konuştu.

Bölümlerde verilen eğitimin dünya ile eşit olduğunun belgesi niteliğinde olan akreditasyon konusunda SAÜ’nün Türkiye’de en fazla akredite olmuş bölüme sahip olduğunu belirten Savaşan, öğrencilerin Erasmus ve Mevlana gibi birçok değişim programından da yararlanabileceğini belirterek, “Türkiye dışa açık bir ülke. Sakarya Üniversitesi, Erasmus değişim programında Türkiye’deki üniversiteler içerisinde yurt dışına en fazla öğrenci gönderen üniversiteler arasında” dedi.

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