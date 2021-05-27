Rektör Sarıbıyık: “Turizm sektörü hızlı bir şekilde toparlanacaktır”

2. Uluslararası Turizm’de Yeni Trendler ve Yeni Jenerasyonlar Kongresi başladı. Kogrenin açılışında konuşan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Dünya Turizm Örgütü’nün beklentisi ve yaz dönemi rezervasyonları turizm sektörünün pandeminin etkisini yitirmesiyle hızlı bir şekilde toparlanacağını gösteriyor” dedi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Tayland’ın SİAM Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen ve iki gün boyunca devam edecek 2. Uluslararası Turizm’de Yeni Trendler ve Yeni Jenerasyonlar Kongresi açılış konuşmalarının gerçekleştirildiği özel oturumla başladı. Çevrimiçi olarak hazırlanan Sakarya, İstanbul ve Bişkek Salonlarında düzenlenecek kongrede 15 oturumda bildiriler sunulacak.

Kongrenin çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesine rağmen bir gönül köprüsü kurulduğunu kaydeden SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Turizm sektörü teknolojinin gelişmesiyle birlikte en hızlı dönüşümü yaşayan sektörlerden biri. Dünyadaki dönüşüm hızına paralel olarak tüketicilerin değişen ihtiyaç ve istekleri yeni hizmet içeriklerinin ortaya çıkmasına da neden oluyor. 2 gün boyunca dolu dolu geçecek kongremizde turizmdeki yeni trendler ve yeni jenerasyonlar ele alınacak. Biz SUBÜ olarak başta şehrimizin daha sonra ise ülkemizin turizm potansiyeline katkı sağlamak için Turizm Fakültemiz ve Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulumuzla önemli bir misyon üstleniyoruz. Dünya Turizm Örgütü 2021 Temmuz ayından itibaren 2020 yazına göre turist sayısında yüzde 66’lık bir artış bekliyor. Bu beklenti ve yaz dönemi rezervasyonları turizm sektörünün pandeminin etkisini yitirmesiyle hızlı bir şekilde toparlanacağını gösteriyor. İşte böylesi önemli bir toparlanmanın beklendiği bu süreçte turizmde ön plana çıkan yeniliklerin uluslararası bir kongrede ele alınması sektöre önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.

‘Ev için yer, misafir için fikrini hazırla’ şeklindeki Kırgız atasözünü paylaşarak konuşmasına başlayan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, “Türkiye’nin yurtdışındaki en büyük insan yatırımı ve ata topraklarıyla ülkemiz arasındaki bir köprüyüz. Bu kongre için gerçekleştirdiğimiz ortaklığın genişlemesini ümit ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın rotasını çizdiği 2023 hedeflerimiz arasında turizmde ilk 5’e girmek var. Bu hedef doğrultusunda turizme daha çok yatırım yapmalı ve özen göstermeliyiz. İş birlikleri bize güç katıyor. Pandemi şartlarında özenle çalışılarak çok sayıda bildirinin yer aldığı bir kongre ortaya konulmuş. Sonuçların bize gösterilen hedefler doğrultusunda olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Potansiyelimizi değerlendiremiyoruz

Turizm sektörünün yeniden ayağa kaldırılması için fikirsel zemin hazırlıklarının çok önemli olduğunu vurgulayan İGÜ Rektörü Prof. Dr. Burhan Aykaç, “Katıldığımız çok sayıdaki sempozyum ve kongrelerde Türkiye, turizm potansiyeli en yüksek 3 ülkeden birisi olarak gösteriliyor. Ancak bir potansiyelimizi tam değerlendiremiyoruz. Üniversiteler olarak turizm sektörüne önemli katkılarımız olabilir. Turizm hizmet kalitesinin artışında son yıllarda bu çabaların etkisi var. Biz bu anlamda her faaliyete katkı vermekten mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

3 dilde 65 bildiri

Kongrenin ilkinin 2018 yılında Sapanca’da yapıldığını hatırlatan SUBÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Türkay, “İki yılda bir düzenli olarak kongremizi gerçekleştirmek istiyoruz. Geçtiğimiz yılki kongreyi pandemi nedeniyle bu yıla ertelemiştik. 17 ülkeden 96 akademisyen Türkçe, İngilizce ve Rusça olmak üzere 3 dilde yaklaşık 65 bildiri sunacak. Bildirilerin içeriği belirlediğimiz temayla oldukça uyumlu. Farklı bakış açılarıyla yeni yorumlar ve yeni hedef kitleleri tanımlayan çalışmalar var. Yeni eğilimlerin anlaşılmasına, yeni fikirlerin geliştirilmesine katkı sağlamasını diliyorum. Türkiye’nin dünya turizm liginde ilk 10’daki yerini pandemi sonrasında da koruması ve ilerletmesi en büyük arzularımızdan” ifadelerini kullandı.