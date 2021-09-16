Rektör Sarıbıyık SUBÜ mezunu basın mensupları ile buluştu

SUBÜ mezunu basın mensupları Fikir Sofrası buluşmaları kapsamında Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile bir araya geldi. Programda konuşan Rektör Sarıbıyık, +1 Eğitim Modeli’nin meyvelerini görmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Fikir Sofrası buluşmaları kapsamında SUBÜ’den mezun olan basın mensuplarıyla Üniversite Lokalinde bir araya geldi. Sakarya Meslek Yüksekokulu Basım ve Yayım Teknolojileri Programı Başkanı Öğr. Gör. Zülfikar Özçelik ile Basım ve Yayım Teknolojileri Programı Öğr. Gör. Nalan Üstüntaş’ın da yer aldığı buluşmada SUBÜ mezunu basın mensuplarının meslek hayatları ve yerel basına sundukları katkılar konuşuldu. Rektör Sarıbıyık buluşmada basın mensuplarından gelen soruları da yanıtladı.

Gurur duyuyorum

Mezunlarının basın mensubu olarak önemli işlere imza attığını kaydeden SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Medya platformlarını, haberleri ve özellikle yerel medyayı yakından takip eden birisi olarak mezunlarımızın haberlerini, fotoğraflarını, yazılarını her gün görmek beni çok mutlu ediyor. Görüyoruz ki +1 Uygulamalı Eğitim Modelimiz meyvelerini veriyor. Üniversitemizden nitelikli mezunlar yetişerek kısa sürede önemli noktalara gelebiliyor. Kendi açımdan çok keyifli bir buluşma oldu. Mezunlarımızla gurur duyuyorum. İleride çok daha güzel noktalara geleceklerine yürekten inanıyorum. Açıkçası sorularınızla beni de zorladınız. Başarılarınız daim olsun. Sizleri yetiştiren kıymetli hocalarımıza da huzurunuzda teşekkür ediyorum” dedi.

Belki de Türkiye’de bir ilk

Sakarya basınının Türkiye’deki en güçlü yerel basınlardan olduğunu belirten Sakarya MYO Basım ve Yayım Teknolojileri Programı Başkanı Öğr. Gör. Zülfikar Özçelik, “Biz de uzun yıllardır üniversitemizden basınımıza güç katacak öğrenciler yetiştiriyoruz. Sektörle sahip olduğumuz birliktelik öğrencilerimizin nitelikli bir şekilde yetişmesine büyük katkı sağlıyor. Neticede kazanan şehrimiz ve yerel basınımız oluyor. Basınımıza eğitime ve istihdama katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Şehri bilen, bu şehrin sorunlarıyla dertlenen, aynı zamanda hem ulusala hem de dünyaya açık öğrencilerimiz fark oluşturuyor. Bunu görmenin huzurunu sürekli yaşıyorum. Basın kuruluşlarımızı ziyaret ettiğimde öğrencilerimizle karşılaşmak ve çabalarımızın olumlu sonuçlarını görmek gurur veriyor. Belki de rektörümüz Türkiye’de kendi üniversitesinden mezun olan basın mensuplarıyla bir toplantı gerçekleştiren ilk isim oluyordur” diye konuştu.