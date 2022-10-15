Rektör Sarıbıyık şampiyon öğrencilerle buluştu

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası’nda dünya şampiyonlukları ve başarılar elde eden öğrencilerle tebrik yemeğinde buluştu. Sarıbıyık öğrencilerin ülkeye katkılarından gurur duyduklarını söyledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) tarafından düzenlenen Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası’nda iki dünya şampiyonluğunun yanı sıra 4 branşta 11 madalya kazanan öğrencilerle tebrik yemeğinde bir araya geldi. Etkinliğe Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, Prof. Dr. Ali Fuat Boz ve Prof. Dr. Naci Çağlar ile Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Mirzeoğlu, fakültede görevli akademisyenler ve antrenörler de katıldı. Derece elde eden öğrencileri tek tek tebrik eden Rektör Sarıbıyık, günün anısına plaket takdim etti.

Spor Bilimleri Fakültesi’nin yaptığı bilimsel çalışmalar ve akredite olan ve olacak bölümleriyle her tercih döneminde daha da ilgi çektiğini kaydeden SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Özellikle ders devamlılığı konusunda sağladığımız kolaylıklar sık sık turnuvalarda bulunmak durumunda olan milli sporcularımızın üniversitemizi tercih etmesinde ayrıca bir etken oluyor. Bu kadar başarılı sporcunun bir araya gelmesi ise üniversitemizin adının daha da duyulmasında ve başarılar elde etmesinde rol oynuyor. Bunun en güzel örneklerinden birisini Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası’nda gördük. Öğrencilerimiz üniversitemiz adına yarışarak göğsümüzü kabarttılar. Ülkemiz adına da başarılı sonuçlar elde ediyorlar. SUBÜ olarak spor alanında da güzel ülkemize sağladıkları katkılardan gurur duyuyoruz. Dünya şampiyonu olan ve dereceye girerek madalya kazanan öğrencilerimizi, ailelerini, antrenörlerimizi ve akademisyenlerimizi yürekten kutluyorum. Başarıları daim olsun” diye konuştu.

Eğitim kalitesini her geçen gün artırdıklarını ve sporculara özel önem gösterdiklerini vurgulayan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Mirzeoğlu, “Öğrencilerimiz de kendilerini geliştirmeye hevesli, hırslı, ülkelerine ve üniversitemize başarılar kazandırmak için azimle çalışan örnek öğrenciler. Elde ettikleri başarılar üniversitemizin ve kendilerinin adını duyurmalarının yanı sıra aslında aldıkları eğitimin ne kadar nitelikli olduğunu ve kendilerinin de bu işe nasıl dört elle sarıldıklarını gösteriyor. Hedefimiz milli sporcularımızın sayısını önümüzdeki süreçte daha da artırmak. Bunun kaliteli eğitimle olacağını biliyoruz. Bu nedenle projelerimiz, akademik çalışmalarımız ve +1 Eğitim Modeli ile seviyemizi sürekli daha ileri noktalara taşıma gayretindeyiz” ifadelerini kullandı.