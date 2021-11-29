Rektör Sarıbıyık, minik öğrencilerin sorularını cevaplandırdı

Özel bir okulun ‘Çocuk Hakları Haftası Farkındalık Projesi’ kapsamında minik öğrencilerin sorularını cevaplandıran SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, dünyanın çeşitli bölgelerinde çocukların yaşadığı sıkıntıların görmezden gelinemeyeceğini ve herkesin üzerine düşen sorumluluklar olduğunu söyledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, özel bir kolejin ‘Çocuk Hakları Haftası Farkındalık Projesi’ kapsamında 3 ve 4’üncü sınıf öğrencileri Bade Çömlekçioğlu ve Çınar Alp İşlek’e bir röportaj verdi. Öğrencilerin çocuk haklarına ilişkin hem yerel hem küresel hem de öznel ölçekteki sorularını cevaplandıran Rektör Sarıbıyık, program sonunda hediye takdiminde bulundu. Öğrencilere okulun Sakarya Kampüsü Kurumsal İletişim Yöneticisi Fatih Sancaklı, Anadolu Lisesi Müdürü Levent Özbaş ve Kampüs Müdürü Tuncay Göksu eşlik etti.

Okulun, anlamlı bir proje geliştirerek şehrin önde gelen isimlerini öğrencilerle samimi bir ortamda ve güzel bir konseptle buluşturduğunu kaydeden Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Hazırlanan soruların bazıları düşündürücü, bazıları ise oldukça zorlayıcıydı. Yüzümüzde tebessüm bırakan sorular da oldu. Dünya üzerinde çok sayıda çocuk başta eğitim hakkı olmak üzere birçok haktan yoksun yaşıyor. Çok küçük yaşlarda ağır şartlar altında çalışmak zorunda kalıyor, açlık ve susuzlukla sınanıyor, hastalıklarla boğuşuyor ve insan kaçakçılarının eline düşüyorlar. Bu kapsamda henüz küçük yaşta öğrencilerde de farkındalık oluşturulacak bir temanın işlenmesi son derece önemli. Ne yazık ki herkes aynı şartlara sahip olamıyor. İnsanlık olarak bu durumu görmezden gelemeyeceğimiz gibi üzerimize düşen sorumlulukları elimizden geldiğince yerine getirmemiz gerekiyor” diye konuştu.