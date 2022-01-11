banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Fatih Terim, Florya’da futbolcular ve personelle vedalaştı
Fatih Terim, Florya’da futbolcular ve personelle vedalaştı
Kuyumculardan kur garantili altın adım!
Kuyumculardan kur garantili altın adım!
Stokçuluk yapanın cezası arttı
Stokçuluk yapanın cezası arttı
Alihan Smailov Kazakistan’ın yeni başbakanı oldu
Alihan Smailov Kazakistan’ın yeni başbakanı oldu

Rektör Sarıbıyık: “İnsanlarımıza tarımsal üretim aşkını aşılamalıyız”

SUBÜ Ziraat Fakültesi tarafından ‘İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Tarım Çalıştayı’ düzenlendi. Çalıştayın açılış oturumunda konuşan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “İnsanlarımıza bu tarımsal üretim aşkını vermemiz, bu aşkı yaşamasını sağlamamız lazım” dedi.

SAKARYA 11.01.2022, 15:03
Rektör Sarıbıyık: “İnsanlarımıza tarımsal üretim aşkını aşılamalıyız”

SUBÜ Ziraat Fakültesi tarafından ‘İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Tarım Çalıştayı’ düzenlendi. Çalıştayın açılış oturumunda konuşan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “İnsanlarımıza bu tarımsal üretim aşkını vermemiz, bu aşkı yaşamasını sağlamamız lazım” dedi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ziraat Fakültesi tarafından İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Tarım Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayın açılış oturumuna SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Arifiye Kaymakamı Bekir Dınkırcı, SUBÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, akademisyenler, kamu görevlileri, ziraat odalarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı. 3 oturum halinde düzenlenen çalıştayın ilk oturumunda Meteoroloji 1. Bölge Müdürü ve Meteoroloji Mühendisi Erdoğan Bölük sunum gerçekleştirdi.

Tarım alanları azalıyor

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan SUBÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir, “Ziraat fakültelerinin en genç üyesi olarak tarıma neler katabiliriz, ülkemizin tarımına nasıl dokunabiliriz düşüncesiyle yola çıktık. Özellikle son yıllarda karbon emisyonunun artmasıyla birlikte iklim değişikliği ve küresel ısınma sürdürülebilirlik anlamında ciddi handikapları beraberinde getiriyor. Küresel ısınma aynı zamanda su hareketini hızlandırıyor. Sel felaketleri ve yangınlar bitkisel üretim alanlarının daralmasına ya da değişmesine yol açıyor. Bizlerin bilim ve teknolojiyi birleştirmemiz ve yeni öğrenciler yetiştirmemiz gerekiyor. Ama ne yazık ki tarıma ilgi gösteren öğrencilerin sayısı son yıllarda azalıyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi Ziraat Mühendislerinin atanamaması sonucunda mezun olan genç mühendislerimizin istihdam edilememesi. Ama son yaşadığımız Kovid süreci de gösterdi ki tarımdan vazgeçme lüksümüz yok. Her şartta üretmek, bunun için teknolojiyi kullanmak ve her bir metrekare toprağımızdan daha yüksek verim elde etmek için elimizden gelen bütün gayreti göstermek zorundayız” dedi.

Teori yetmiyor beceri de gerekiyor

Çalıştayı düzenleyenleri tebrik eden Arifiye Kaymakamı Bekir Dınkırcı, “Son bir buçuk yıl en az teknolojide yaptığımız atılımlar kadar suyun ve toprağın da önemli olduğunu bizlere gösterdi. Bir yerdeki tarım ya da hayvancılık yatırımına kredi verilirken oranın 75 yıllık meteorolojik verileri dikkatle inceleniyor. 2 bin 450 metre rakımıyla Türkiye’nin en yüksekteki ilçelerinden olan Erzurum Karayazı’da kaymakamlık yaptığım sırada şehir merkezinde bir buçuk metre kar yağışını yaşadım. Donarak ölme tehlikesi atlattım. Köylerde iki buçuk metre kar yağışını gözlerimle gördüm. 2016 yılında Erzurum’da bir seminere katıldığımda doğru dürüst kar yağmadığını öğrendim. Türkiye’nin en verimli ovalarından olan Samsun Bafra’da Karadeniz’i çevreleyen 250 milyon nüfusa Çarşamba havalimanından tarım ihracatı yapma hayalimiz vardı. Geçenlerde ziyaret ettiğimde tarım yapanların kendi ziraat mühendisi çocuklarına bile orada iş veremediklerini gördüm. İşin özü sadece teorik bilgiyle olmuyor. Beceri de gerekiyor. Teknolojinin olduğu bir yerde A’dan Z’ye kadar veri tabanı bulmak kolay ama bunu ilgili paydaşlarla entegre etmenin yolunu bulamıyoruz. Bunu aşmamız lazım” diye konuştu.

Fakültemiz meyve vermeye başladı

Bilgiyi beceriyle bütünleştiren bir üniversite olarak Sakarya’da ziraat fakültesini olmazsa olmaz olarak gördüklerini vurgulayan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Şehirde ilgili paydaşları da harekete geçirerek en kısa zamanda bir ziraat fakültesi kurulmasına yönelik irade ortaya koyduk. Fakültemiz artık meyve verme aşamasına geliyor. Artık bugün konuştuğumuz gibi konuları hem şehrin hem de ülkenin gündemine taşımakla ilgili çalışmalar başlamış durumda. Emek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çalıştay özel bir konu etrafında düzenleniyor. Hz. Mevlana bir sözünde “fareleri öldürün, buğday yetiştirmeye devam edin” diyor. Gün değişiyor, gündem değişiyor, pandemi ile birlikte sağlığın, tarımın ve gıdanın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor ama bunu yok etmeye yönelik olarak da tabir-i caizse fareler var. İklim değişikliği de bunlardan bir tanesi. Bunun yok edilmesine yönelik yapılması gereken çok çalışma var. Toprak nankör değil. Ne ekerseniz onun karşılığını veriyor. Aslında bu alışkanlığın verilmesi gerekiyor. Benim annem köyde yaşıyor. Bir ara bizim eve ziyarete gelmişti. Sabah erkenden kalkıp bahçemizdeki çimleri görmüş. Etrafa kazma kürek bulmak için bakmış. Amacı oraya ekecek bir şeyler için yer açmak. Bizim para verip ektirdiğimiz çimleri boşa olan bir şey şeklinde değerlendirip fide ekme derdine düşmüş. Orada bizlere küçük bir alan açtırdı. Çarşıya gidip fide alıp onları dikmiş. Bizim insanlarımıza bu tarımsal üretim aşkını vermemiz, bu aşkı yaşamasını sağlamamız lazım. Bir fidenin ya da çiçeğin meyve ya da sebzeye nasıl dönüştüğünü insanımızın görmesi gerekiyor diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahce 20 32
6. Hatayspor 20 32
7. Gaziantep FK 20 31
8. Sivasspor 20 29
9. Besiktas 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Goztepe 20 18
17. Kasimpasa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragucu 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyupspor 19 35
5. Bandirmaspor 19 32
6. Istanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Genclerbirligi 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Keciorengucu 19 22
14. Manisa Futbol Kulubu 19 22
15. Menemenspor 19 22
16. Altinordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balikesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham United 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11