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Rektör Sarıbıyık: “Bilişim sektörüne güç katacağız”

SUBÜ ve SABİDER arasında +1 Eğitim Modeli kapsamında iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle Sakarya’da bilişim sektörünün nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması ve büyüme ile istihdama katkı sağlanması hedeflenirken, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık yaptığı açıklamada iş birliğinin bilişim sektörüne güç katacağını söyledi.

SAKARYA 19.11.2021, 14:00
Rektör Sarıbıyık: “Bilişim sektörüne güç katacağız”

SUBÜ ve SABİDER arasında +1 Eğitim Modeli kapsamında iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle Sakarya’da bilişim sektörünün nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması ve büyüme ile istihdama katkı sağlanması hedeflenirken, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık yaptığı açıklamada iş birliğinin bilişim sektörüne güç katacağını söyledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile Sakarya Bilişim Sektörü Derneği (SABİDER) arasında SUBÜ’nün +1 Uygulamalı Eğitim Modeli’ni de kapsayan bir iş birliği protokolü imzalandı. Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve SABİDER Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Gök tarafından imza altına alınan protokolle, SUBÜ ön lisans öğrencileri üniversite öğrenimlerinin üçüncü ya da dördüncü, lisans öğrencileri ise üniversite öğrenimlerinin yedinci ya da sekizinci yarıyılında SABİDER üyesi firmalarda bir dönem tam zamanlı iş yeri uygulamalarını gerçekleştirebilecekler. Protokolle ayrıca araştırma-geliştirme ile sosyal ve kültürel alanlarda da iş birliği yapılabilecek.

İş dünyası ile birlikteliklerine her geçen gün bir yenisini eklemekten memnuniyet duyduklarını dile getiren SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “+1 Eğitim Modelimiz artık fazlasıyla ilgili gören bir model haline geldi. İş dünyamızdan aldığımız talepler her geçen gün artıyor. Bilişim alanında hizmet sunan sektör temsilcilerimiz de bu anlamda öğrencilerimize uygulama becerisinin kazandırılması noktasında önemli bir yerde duruyor. İleride yapacakları yatırımlarla ve açılacak İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri ile şehrimiz bu anlamda fazlasıyla değer kazanacak gibi duruyor. Bu doğrultuda nitelikli istihdamın oluşması adına imzaladığımız bu protokolün oldukça kıymetli olduğunu ve bilişim sektörüne güç katacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

Bilişim sektörünü mesleki açıdan daha iyi noktalara taşımak için çok sayıda projeleri olduğunu ve bu doğrultuda adımlar atarak sonuçlarını görmeye başladıklarını söyleyen SABİDER Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Gök, “Bu anlamda üniversite ile ortaklık olmazsa olmazlardan. Şu anda nitelikli ve uygulama becerisine sahip personel ihtiyacımız halihazırda bulunuyor. İlerleyen süreçte sektörümüzün bu anlamdaki ihtiyacı daha da artacak. Tam zamanlı olarak işletmelerimize gelecek öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirerek sektörümüzün bu anlamdaki ihtiyacını karşılamak ve daha da büyüyerek şehrimize ve ülkemize katkı sağlamak arzusundayız. İş birliğimiz hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

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