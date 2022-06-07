Rektör Sarıbıyık basın mensuplarıyla bir araya geldi

SUBÜ’nün 4’üncü yılı nedeniyle düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Şehrimizin yeni üniversitesi olarak misyonumuz ve vizyonumuz doğrultusunda nitelikli bir şekilde büyümeye ve katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık; yazılı, görsel ve dijital alanlarda yayın yapan basın mensuplarıyla üniversitenin 4’üncü yılı nedeniyle düzenlenen toplantıda bir araya geldi. SUBÜ Lokalinde düzenlenen toplantıya Basın İlan Kurumu İl Müdürü İbrahim Çorbacı, İhlas Haber Ajansı (İHA) Sakarya İl Temsilcisi Burak Can Tokyürek, Anadolu Ajansı Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Zeki Aydıntepe, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, Sakarya Radyo, Televizyon ve İnternet Yayıncıları Derneği Başkanı Remzi Adıyaman, Dijital Medya ve Habercilik Derneği Başkanı Ersin İbil, Sakarya İnternet Yayıncıları Derneği Başkanı Hikmet Metin Çavdar, gazete ve dijital mecraların imtiyaz sahipleri, gazeteciler ve muhabirler katıldı. Toplantıda üniversitenin 4 yılına ilişkin bir sunum gerçekleştiren Rektör Sarıbıyık, basın mensuplarından gelen soruları da cevaplandırdı. Toplantının ardından üniversite bünyesinde kurulan SUBÜ Stüdyoları ziyaret edildi.

4 yıllık süre içerisinde önemli işlere imza attıklarını kaydeden SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Üniversitemiz 6 fakülte, 12 meslek yüksekokulu ve 20 uygulama ve araştırma merkezine ulaştı. 25 bin öğrencimiz var. 78 ülkeden 3 bini aşkın uluslararası öğrencimiz bulunuyor. Bizi diğer üniversitelerden ayıran en önemli farkımız öncüsü olduğumuz +1 Eğitim Modelimiz. Sizler de yakından biliyorsunuz ki bu modelle ön lisans, lisans ve lisansüstü olmak üzere tüm düzeylerden öğrencilerimizi en az bir dönem tam zamanlı olarak iş dünyasına gönderiyoruz. Gittikleri yerlerde ileride yapacakları ya da girişimcilikle kuracakları iş ortamını ve işlerin nasıl yürüdüğünü bizzat tecrübe ediyorlar. İş dünyasıyla sıkı bir ilişkimiz, çok sayıda iş birliğimiz ve protokollerimiz var. Sadece bir fabrikada üniversitemizden mezun 14 mühendis ve 4 müdür çalışıyor. Türkiye genelinde modelimizi örnek alan birçok üniversite mevcut. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından da yasal zemini oluşturan bu modelimizi her geçen gün daha da geliştiriyoruz” dedi.

“Krizi fırsata dönüştürdük”

Pandeminin etkili olduğu bir buçuk yıllık süreyi de en iyi şekilde değerlendirerek krizi fırsata dönüştürmeye çalıştıklarını kaydeden Sarıbıyık, “Sağlık Bilimleri Fakültemizi, Ziraat Fakültemizi, Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzu ve Denizcilik Meslek Yüksekokulumuzu açtık. Bunların tamamını açmadan önce ilgili aktörlerle ve temsilcilerle Fikir Soframızda buluştuk. Şehrimiz ve ülkemiz için istişare ederek karar aldık. Özellikle Ziraat Fakültesi şehrimiz için bir ihtiyaçtı. Sakarya’nın tamamına hitap edecek şekilde nezih binasında ve doku kültürü laboratuvarıyla çalışmalar yürütülüyor. Şehrin ilgili birçok aktörüyle birlikte çalışılıyor. Denizcilik Meslek Yüksekokulumuz ise bölgenin alanındaki gerek teknolojileri gerekse vizyonu ve kadrosuyla en iyi okullarından birisi olmaya aday. Bunların yanı sıra Turizm Fakültemize kazandırdığımız gastronomi mutfağı bölgenin en dolusu oldu. Aynı anda 40 öğrencimiz ders yapabiliyor. Uzaktan eğitime geçilmesini de avantaja dönüştürerek green box stüdyo, ders stüdyosu ve ses stüdyosuna sahip olan şık ve donanım SUBÜ Stüdyolarını oluşturduk” diye konuştu.

“Ar-Ge yönümüz kuvvetli”

Uygulanabilir Ar-Ge’nin olmazsa olmazları arasında yer aldığını vurgulayan Sarıbıyık, “Aslında lisansüstü düzeyde +1 Eğitim Modelimizi uygulamamız ve iş dünyasıyla her zaman birlikte olmamız buna doğal bir katkı sağlıyor. Nitekim bir yüksek lisans öğrencimizi geliştirdiği zirai drone firma tarafından seri üretim aşamasında. Sahanın ihtiyaçlarını gidermek için Ar-Ge yapmayı önemli buluyoruz. Bu bir kültür ve bu kültürün gelişmesine girişimcilik derslerimiz ve proje eğitimlerimiz de katkı sağlıyor. Desteklenecek öğrenci projeleri arasında öğrencilerimizin 105 projesi yer aldı. Türkiye’de bu anlamda ilk 10’un içerisindeyiz. TEKNOFEST, Ar-Ge yönümüzü destekleyen bir başka etken. Öğrencilerimiz üniversitemiz kurulduğundan beri bu yarışmaya özel olarak ve büyük emeklerle hazırlanıyorlar. Aldıkları derecelerle bizleri gururlandırıyorlar. Özellikle elektrikli araba, insansız hava aracı ve roket kategorilerinde iddialıyız. Geçtiğimiz yıl Uçan Araba Tasarımı kategorisinde ikinci olarak bu alanda da kendimizi gösterdik. Öğrencilerimizin bu çabalarını karşılıksız bırakmayarak Türkiye’de bir ilk olan Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğünü kurduk. Oluşturduğumuz alanın açılışını Sayın Valimiz Çetin Oktay Kaldırım ve Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal ile yaptık. Bu çalışma alanı 24 saat açık olacak” şekline konuştu.

“Kampüs için alternatifler sunuldu”

Kampüs yeriyle ilgili gelen soruları cevaplayan Sarıbıyık, “Süreç ilerliyor. Şehrimizin ilgili kurumlarıyla oy birliğiyle belirlediğimiz 3 yeri Ankara’ya ilettik. Orada da yerler inceleniyor ve ek bilgiler isteniyor. İnşallah en kısa süre içerisinde süreç sonuçlanacaktır” ifadelerini kullandı. Alifuatpaşa’da yeni meslek yüksekokulu inşaatını tamamlamak için ihalenin sonuçlandığı bilgisini de veren Sarıbıyık, “Orada hem Geyve merkezdeki hem de Alifuatpaşa’daki okulumuzu tutmaya gayret ediyoruz. Geyve MYO 1995 yılında kurulan köklü bir okul” dedi. 4 yıl içerisinde 100’ün üzerinde iş birliği anlaşmasına imza attıklarını ve sunumda anlatılamayan çok şey yapıldığını belirten Sarıbıyık, “Hepimiz şehrimizin ve ülkemizin daha iyi noktalara gelmesi için gayret ediyoruz. Siz değerli basın mensuplarımızda gerek haberlerle, gerek röportajlarla gerekse özel çalışmalar ve köşe yazılarıyla bizlere destek oluyorsunuz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah şehrimizin yeni üniversitesi olarak misyonumuz ve vizyonumuz doğrultusunda nitelikli bir şekilde büyümeye ve katkı sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.