Rektör Sarıbıyık: “+1 mezunu hemşireler büyük katkı sağlayacak”

SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 12-18 Mayıs Dünya Hemşirelik Haftası kapsamında düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan Rektör Prof. Dr Mehmet Sarıbıyık, +1 Mezunu hemşirelerin sağlık sistemine büyük katkıları olacağına inandıklarını söylerken, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü ise hemşirelerin sağlık hizmetlerinin temelinde yer aldığını vurguladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 12-18 Mayıs Dünya Hemşirelik Haftası kapsamında alanında önde gelen isimlerin de yer aldığı ‘Geleceğin Hemşireleri’ temalı bir sempozyum düzenlendi. Akademisyen, hemşire ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen sempozyum; SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yurdanur Dikmen ve SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özge Öner’in açılış konuşmaları ile başladı. Ardından öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere ‘Hemşirelikte Değişen ve Gelişen Beceriler’ ile ‘Mesleğine Değer Katan Hemşireler’ başlıklı iki panelle devam etti. SUBÜ Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAYEM) tarafından sempozyumda yer alan tüm katılımcılara E-Devlet üzerinden ‘Katılım Belgesi’ gönderildi.

Çalışmaları takdiri hak ediyor

Sağlık Bilimleri Fakültesi’ni hem ülkeye hem de Sakarya’ya sağlayacağı katkıları düşünerek açtıklarını kaydeden SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Fakültemiz açıldığı ilk günden itibaren topluma yönelik olarak birçok önemli faaliyete imza attı. Bununla birlikte eğitim ve Ar-Ge çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Laboratuvar imkânlarımız her geçen gün daha da geliştiriliyor. Sağlık bakım sürecinde 7/24 hizmet veren hemşirelerin çalışmaları takdiri hak ediyor. +1 Mezunu hemşirelerimizin sağlık sistemimize büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Böylesi anlamlı bir haftada bu kapsamlı programı tertip eden hocalarımıza, katkı sağlayacak konuşmacılarımıza ve katılımcılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Hemşireler sistemin belkemiği

Sağlık bakımının geliştirilmesi için hemşirelik hizmetlerinin vazgeçilmez olduğunu aktaran İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, “Hemşirelik hizmetleri sağlık hizmetlerinin temelinde yer alıyor. Bu açıdan bu tarz programların hem alana, hem bu mesleği icra eden hemşirelerimize ve hem de gelecekte icra edecek hemşire adayı öğrencilerimize ciddi artılar katacağını düşünüyorum” derken, SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yurdanur Dikmen, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü T. Adhanom Ghebreyesus’un 7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nde yaptığı konuşmada altını çizdiği “Hemşireler sağlık sisteminin belkemiğidir’ sözüne dikkat çekerek salgına karşı verilen savaşta hemşirelerin ön saflarda yer aldığını hatırlattı. SUBÜ Hemşirelik Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özge Öner ise Uluslararası Hemşireler Konseyi’nin 2021 yılı temasını açıkladı.

Sempozyumda neler konuşuldu?

SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yurdanur Dikmen ve Doç. Dr. Dilek Kara Yılmaz moderatörlüğünde gerçekleştirilen ilk panelde İstinye Üniversitesi Sağlık Kurumları İş Birliği Koordinatörü Öğr. Gör. Emel Gümüş ‘Dijital Sağlık’, Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Dr. Asibe Özkan ‘Kriz Yönetimi’, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nadiye Özer ise ‘Liderlik ve Sorumluluk’ konularında sunumlarını gerçekleştirdi. SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özge Öner moderatörlüğünde gerçekleştirilen ikinci panelde ise, uluslararası ödül sahibi Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayişe Karadağ ve 2020 Doctorclub Award Yılın Yenilikçi Hemşiresi Ödülü sahibi İnegöl Devlet Hastanesi Hemşiresi Hatice Akbulut başarı hikayelerini anlattı.