Ramazan etkinlikleri tasavvuf konseri ile son buldu

Akyazı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve 3 gün devam eden Ramazan etkinlikleri, Tarık Genç’in tasavvuf müziği konseri ile son buldu.

Akyazı Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Akyazılıların güzel vakit geçirmeleri için ilçe merkezinde düzenlediği ve 3 gün süren Ramazan etkinlikleri sona erdi. Etkinliklerin üçüncü ve son gününde Tarık Genç tasavvuf müziği konseri ile Akyazılılarla buluştu. Çarşı içinde gerçekleştirilen konsere Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın yanı sıra Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Turan ve Akyazılı vatandaşlar katıldı. Semazen gösterisinin de yapıldığı programa yoğun ilgi gösteren Akyazılılar, zaman zaman söylenilen eserlere eşlik etti. Etkinliklerine yoğun ilgi gösteren Akyazılılara teşekkür eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklarımızın güzel vakit geçirmeleri ve bayramlarını doyasıya yaşamaları için düzenlediğimiz etkinliklerimizin sonuna geldik. İlk iki gün çocuk eğlenceleri ve Hacivat- Karagöz gösterileri ile geçen etkinliklerimizin son gününde hemşerimiz olan Tarık Genç kardeşimizin tasavvuf müziği eserlerini dinledik. Akyazılı hemşerilerimiz üç gün boyunca yapılan tüm etkinliklerimize yoğun ilgi gösterdiler. Bu ilgi bizleri de oldukça memnun etti. Özellikle çocuklarımızın mutluluğu bizler için çok değerli. Akyazı Belediyesi olarak çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza yönelik bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.