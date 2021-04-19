Prof. Dr. Ökten, Yunus Emre’de dostluğu anlatacak

SUBÜ Konuşmaları’nın 8. konuşmacısı ‘Yunus Emre’de Dost ve Dostluk’ başlıklı söyleşiyle Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi yazar ve akademisyen Prof. Dr. Sadettin Ökten olacak. Söyleşi üniversitenin YouTube kanalı SUBÜ Haber’de saat 14.00’de canlı yayınlanacak.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından düzenlenen SUBÜ Konuşmaları etkinliğinin 8. konuşmacısı İslam medeniyeti ve şehir estetiği üzerine düşünceleriyle birçok esere imza atan yazar ve akademisyen Prof. Dr. Sadettin Ökten olacak. ‘Yunus Emre’de Dost ve Dostluk’ başlıklı söyleşinin moderatörlüğünü SUBÜ İletişim Koordinatörlüğü’nden Öğretim Görevlisi Ömer Çiçek gerçekleştirecek. Üniversitenin YouTube kanalı SUBÜ Haber’den canlı yayınlanacak söyleşide; Yunus Emre’nin divanında dost kavramını nasıl ele aldığı, dostluktan neyi kastettiği gibi konular üzerinde durulacak. Ayrıca bu kavramların günümüzdeki yansımaları ve yerine göre ifade ettiği anlamlar konuşulacak. 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı tarafından ‘Yunus Emre ve Türkçe Yılı’ olarak ilan edilmişti. SUBÜ Konuşmaları her Çarşamba saat 14.00’de herkese açık olarak gerçekleştiriliyor.