Polis denetimlerde ceza yağdırdı

Sakarya’da polis ekiplerinin bir gün içerisinde gerçekleştirdikleri denetimler kapsamında toplam 199 bin 700 TL cezai işlem uygulanırken, 12 araç ise trafikten men edildi.

Sakarya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 14 Ekim Perşembe günü meydana gelen ve sonucu alınan olayları açıkladı. Sakarya’da bir gün içerisinde polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde yapılan toplam 424 işlem neticesinde 199 bin 700 TL cezai işlem uygulanırken, 12 araç ise trafikten men edildi. Öte yandan, aynı gün içerisinde meydana gelen 5 trafik kazasında ise, 3 kişi yaralandı.