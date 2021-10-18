banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
MHP'den bedelli askerlik talebi!
MHP'den bedelli askerlik talebi!
TFF’den hakem açıklaması
TFF’den hakem açıklaması
Selçuk Bayraktar: Akıncı'nın tasarımı babama ait
Selçuk Bayraktar: Akıncı'nın tasarımı babama ait
Lucy, Jüpiter'e Orhan Pamuk alıntısıyla gidiyor!
Lucy, Jüpiter'e Orhan Pamuk alıntısıyla gidiyor!

Polis denetimlerde ceza yağdırdı

Sakarya’da polis ekiplerinin bir gün içerisinde gerçekleştirdikleri denetimler kapsamında toplam 199 bin 700 TL cezai işlem uygulanırken, 12 araç ise trafikten men edildi.

SAKARYA 18.10.2021, 18:07
Polis denetimlerde ceza yağdırdı

Sakarya’da polis ekiplerinin bir gün içerisinde gerçekleştirdikleri denetimler kapsamında toplam 199 bin 700 TL cezai işlem uygulanırken, 12 araç ise trafikten men edildi.

Sakarya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 14 Ekim Perşembe günü meydana gelen ve sonucu alınan olayları açıkladı. Sakarya’da bir gün içerisinde polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde yapılan toplam 424 işlem neticesinde 199 bin 700 TL cezai işlem uygulanırken, 12 araç ise trafikten men edildi. Öte yandan, aynı gün içerisinde meydana gelen 5 trafik kazasında ise, 3 kişi yaralandı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Fenerbahçe 9 19
3. Beşiktaş 9 17
4. Karagümrük 9 17
5. Galatasaray 9 17
6. Hatayspor 8 16
7. Altay 9 15
8. Konyaspor 9 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 7 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. Denizlispor 9 10
12. Altınordu 9 10
13. Adanaspor 9 9
14. Manisa FK 9 9
15. Boluspor 8 8
16. Bursaspor 8 8
17. İstanbulspor 7 7
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Athletic Bilbao 8 13
9. Valencia 9 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 8 11
12. Mallorca 9 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 9 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 9 2