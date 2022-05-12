Peyzaj ve süs bitkiciliği için dev adım: 179 dekar alan üretim üssüne dönüştü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan devraldığı 179 dekarlık Yanık Fidan Üretim ve Teşhir Merkezi’nin tanıtım lansmanı gerçekleşti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan devraldığı Yanık Fidan Üretim ve Teşhir Merkezi’nin tanıtımı gerçekleştirilen törenle yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla kurulan Fidan A.Ş bünyesinde hizmet sunan üretim merkezinin altyapı ve üstyapısı yenilendi, 179 dekar alana sahip merkez üretim üssü haline dönüştü. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin ev sahipliği yaptığı programa, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, AK Parti Sapanca İlçe Başkanı Yunus Gümüşel ve teşkilat üyeleri, büyükşehir ve SASKİ bürokratları, meclis üyeleri, muhtarlar ve davetliler yer aldı. Lansman töreninde konuşan Ekrem Yüce, dünyada süs bitkisi üretim alanları incelendiğinde çin, ABD, İtalya Almanya, Fransa, Hollanda gibi ülkelerin ilk sırada yer aldıklarını belirterek Türkiye’de yapılan üretimin ise Hollanda üretiminin 4’te 1’i kadar üretim yapıldığını aktardı.

“İhracatımızı henüz maalesef istenilen seviyeye getiremedik”

Dünyada süs bitkisi talebinin hızla arttığına yer veren Başkan Yüce, “Avrupa ülkeleri de artık bu talebi karşılayamıyor. Ülkemizde süs bitkisi yetiştiriciliği eskiye göre bir ivme kazansa da belli başlı sorunlar sebebiyle istenilen bir noktaya gelinemedi. Ülkemizin süs bitkisi yetiştiriciliğinde liderliğe oynayan Sakarya olarak bu problemlerin farkındayız. Çok şükür süs bitkisi ithalatımız günden güne azalıyor. Ancak ihracatımızı henüz maalesef istenilen seviyeye getiremedik. Özellikle dış mekan süs bitkisi üretimi geliştirilip desteklendiği takdirde biz çok rahat bir şekilde Avrupa ve Türki cumhuriyetlere ihracat yapabiliriz” dedi.

“Güçlü bir üretim şehri olabiliriz”

Avrupa’dan talebi karşılayamayan firmaların Türkiye’yi tercih ettiğini belirten Yüce, “Bu anlamda Türkiye çok ciddi bir üretim yapabilir. Çünkü yetişmiş personel ve teknik ekipmanları var. Sakarya gibi ekolojisi çok uygun bir üretim sahamız var. Dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliği üretimi konusunda, teknik altyapısı yeterli şirketlerimiz var. Bu avantaj ile kooperatiflerimiz ve üreticilerimiz ile dayanışma halinde, Avrupa standartlarında, kaliteden ödün vermeden, planlı üretim yaparak, ihracatımızı katlayarak artırabiliriz. Biz eğer elimizdeki bu ekolojik avantajları ve teknik avantajları kullanabilirsek hatta kooperatiflerimiz eliyle ciddi bir organizasyon kurabilirsek güçlü bir üretim şehri olabiliriz” diye konuştu.

“İhtiyaçlarına yönelik alımlar gerçekleştirebilecekler”

179 dekar alanın üretim üssüne dönüştüğünü aktaran Yüce, “Büyükşehir Belediyesi olarak, tüm dünyada yeni peyzaj uygulamalarındaki ihtiyacı gördük ve bu ihtiyacı gidermeye talip olduk. Üretimde ve kalitede sürekliliğin sağlanması adına, ürettiğimiz ürünlerin tüketiciler tarafından incelenebilmesi ve değerlendirilmesi için Sapanca Yanık’ta bir konsinye satış merkezi kurduk. Toplam 179 dekar olan alanımız mevcut. Bunun 23 dekarlık bölümünü teşhir alanı olarak kullanıyoruz. Bu alanda 40 çeşitten oluşan 12 bin adet saksılı ağaç ve 60 çeşitten oluşan 50 bin adet çalı grubu bitki teşhir etme kapasitesine sahibiz. Tüketiciler burada yapraklı ağaçları, ibreli bitkileri ve çalı grubu bitkileri yerinde görebilecek ve ihtiyaçlarına yönelik alımlar gerçekleştirebilecekler” şeklinde konuştu.

“Yüzde 90 başarıyla 2 buçuk milyon fide yetiştirmeyi hedefliyoruz”

Yanık’ta 720 metrekarelik Bahçem Fidan Satış Merkezini de hizmete aldıklarını belirten Yüce, “Burada hemşerilerimiz perakende alışveriş yapabilecekler, uygulama alanlarında bitki üzerinde çalışabilecekler, arzu ettikleri şekilde aranjman çalışmaları yapabilecekler. Sera alanımız tamamlandığında ise; yüzde 90 başarıyla 2 buçuk milyon fide yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu vesileyle Sapanca Yanık’ta kurduğumuz bu Fidan Teşhir Merkezinin şehrimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.