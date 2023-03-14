Park54’ü kendi özel otoparkına çevirdi

Sakarya’da bazı esnafların dükkanlarının önlerinde bulunan Park54 alanlarını duba veya sattıkları ürünler ile kapatıp kendilerine özel otopark yapması tepki çekiyor.

Vatandaşların trafik akışını engellemeyecek şekilde yol kenarındaki parklarına izin veren ve şehir içindeki düzensizliği önlemek için Sakarya’da hizmete sunulan Park54 alanlarını kendi özel otoparkları gibi çeviren kişiler tepkilere neden oluyor. Şehir merkezinde son günlerde özellikle bazı esnafların, dükkanlarının önlerinde bulunan ücretli park alanlarını çeşitli malzemeler ile kapatması dikkatlerden kaçmıyor. Vatandaşa ücretli bir şekilde hizmete sunulan alanları bu şekilde kapatarak, işgal etmenin yasal olmadığı biliniyor. ‘Malzeme gelecek, ürün taşınacak veya araç gelecek’ diyerek park alanlarını kapatan bazı dükkan sahipleri ile otomobilini bölgeye park etmek isteyen vatandaşlar arasında da zaman zaman gerginlikler yaşanabiliyor. O esnada bölgede bulunan bir Park54 görevlisinin de bu duruma göz yumması ise dikkatlerden kaçmadı.