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Panelvan ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde panelvan tipi araç ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

SAKARYA 20.06.2021, 22:00
Panelvan ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde panelvan tipi araç ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Kaynarca ilçesi Hatipler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kandıra istikametinden Kaynarca yönüne doğru seyir halinde olan 81 DZ 266 plakalı panelvan tipi araç ile U.S. idaresindeki 54 PH 689 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç sürücüsü U.S. hafif yaralandı. Yaralı sürücü olay yerinde tedavi edilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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