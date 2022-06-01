Pandeminin gizli kahramanları moral gecesinde gönüllerince eğlendiler

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sağlık çalışanlarına yönelik moral gecesi düzenlendi.

Geceye Vali Yardımcısı Muhsin Çatmadım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, SEAH Başhekimi Doç. Dr. Fikret Halis, İl Sağlık Müdürlüğü ve SEAH yöneticileri ile destek ve kalite müdürlüğü bünyesinde hizmet veren hastane personeli katıldı.

Yoğun katılımın gerçekleştiği gecenin açılış konuşmasını yapan SEAH Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Tülay Kaya, özellikle korona virüs pandemisi döneminde en alttan en üste kadar tüm sağlık çalışanlarının cansiperane çalıştığını ve çok yorulduğunu dile getirerek, bu yorgunluğu moral gecesiyle bir nebzede olsun azaltmak için bir araya geldiklerini ifade etti.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Fikret Halis, sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde hep en önünde yılmadan yorulmadan mücadele ettiğini belirterek, “Bu dönemde hep ilk günkü gibi bir mücadele içinde olan personelimizin bugün eğlenme vakti. Gecenin düzenlenmesinde katkısı olan tüm paydaşlara gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Destek ve kalite personelinin pandemi sürecinde ortaya koyduğu çalışmanın çok kıymetli olduğunu ifade eden İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, “İki yılın sonunda gerçekten böyle bir geceyi hak ettiniz, bizler de burada sizlerin yanındayız. Pandeminin gizli kahramanlarının bir araya geldiği bu geceyi organize eden ve katkıda bulunan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle eski ismiyle Kadın Doğumevinde beraber çalıştığımız çok arkadaşlarım var ve burada onların emekli olduğunu görüyorum. Bu durum beni çok duygulandırdı. Hala yüzlerinde ilk zamanlarda ki gibi tebessüm var. Onların nasıl çalıştığına şahidim. Hepsinin emekliliklerini kutluyorum ve aramıza yeni katılan genç arkadaşlarımızın da aynı şekilde işlerini severek yapmalarını diliyorum” diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının bu süreçte ortaya koyduğu mücadelenin hakkının ödenmesinin mümkün olmadığını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’de, “Malum ruhu ve kalbi güzelleştiren tek bir şey vardır oda sevgidir. Pandemi döneminde bizim kahramanlarımızın arasına bir kahraman daha girdi. Eskiden kahraman deyince aklımıza askerimiz ve polisimiz gelirdi. Pandemi sürecinde sağlık çalışanları da en alttan en üste kadar kahraman olarak gönlümüze girdi. Hizmetleriniz çok önemli ve asla küçümsenemez. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların pandemi sürecinde başarılarından dolayı personele teşekkür belgesi verildi. Meslekte 25’inci yılını dolduran ve emekli olan personele de teşekkür belgeleri takdim edildi. Program sağlık çalışanlarının Sakarya Müzisyenler ve Müzikseverler Derneği orkestrasının şarkılarıyla eğlenmesiyle son buldu.