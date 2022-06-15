Pandemi sebebiyle ara verilmişti, Engelsiz Hobi Atölyelerinde eğitimler yeniden başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde pandemi sebebiyle ara verilen Engelsiz Hobi Atölyelerinde eğitimler yeniden başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi tarafından, engelli bireylerin yaz aylarında çeşitli aktivitelerle eğlenceli günler geçirmeleri için hayata geçirilen Engelsiz Hobi Atölyeleri başladı. Engelsiz Hobi Atölyelerinde, takı tasarım, ahşap boyama, filografi, halk oyunları, mutfak atölyesi, görsel sanatlar, geri dönüşüm ve okuma yazma gibi eğitimler verilerek, engelli bireylerin hayata adaptesi sağlanıyor. 40 öğrenciyle başlayan eğitimlerin dışında, çeşitli gezi programlarıyla aktiviteler yaz boyunca devam edecek.