Pandemi nedeniyle ara verilen Engelsiz Hobi Atölyerinde kayıtlar başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde pandemi nedeniyle ara verilen Engelsiz Hobi Atölyelerinde eğitimler başlıyor. 11 farklı branşta gerçekleştirilecek eğitimler için kayıtlar 6 Haziran Pazartesi günü başlayacak. İlk ders zili ise 13 Haziran Pazartesi çalacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde Engelsiz Hobi Atölyeleri başlıyor. Pandemi dolayısıyla ara verilen engelsiz atölyeler için kayıtlar 6 Haziran Pazartesi günü başlayacak. Kursiyerler aileleri ile birlikte Sosyal Gelişim Merkezi’nde kayıtlarını yaptırabilecek. 13 Haziran Pazartesi günü ilk ders zilinin çalacağı Engelsiz Hobi Atölyelerinde okuma-yazma, filografi, müzik, ahşap boyama, mutfak, tasarım, geri dönüşüm, takı tasarımı, ekoloji, görsel sanatlar ve halk dansları gibi 11 farklı alanda eğitimler sunulacak. Engelsiz bireyler atölyelerde hem öğrenecek hem de yeteneklerini keşfedecek. Engelsiz Hobi Atölyelerine ilişkin ayrıntılı bilgiye ise 444 40 54 (3737) numarasından ulaşılabilecek.