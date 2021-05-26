Pandemi halkla ilişkilerin önemini arttırdı

SUBÜ Halkla İlişkiler ve Tanıtım Topluluğu tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Pozitif PR kurucusu Serap Durak, halkla ilişkiler ve iletişim sektörünün pandemi sürecinde önemi artan nadir sektörlerden olduğunu söyledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri pandemi döneminde de iş dünyası temsilcileriyle buluşmaya devam ediyor. SUBÜ Halkla İlişkiler ve Tanıtım Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte Pozitif PR’ın kurucusu Serap Durak öğrencilerle bir araya geldi. 100’e yakın öğrencinin ve öğretim elemanlarının katıldığı etkinlikte Durak, öğrencilere halkla ilişkilerin kapsamı ve sektörün günümüzdeki gerekliliklerini aktarırken kişisel gelişimlerini hangi yönlerden sağlayabilecekleri noktasında da tavsiyelerde bulundu.

Mezun olmadan önce elde edilecek medya deneyiminin önemine dikkat çeken ve pandemi sürecinin halkla ilişkiler ve iletişim sektörüne olumlu etkileri olduğunu kaydeden Pozitif PR kurucusu Serap Durak, “Pandemi sürecinin etkilemediği hatta önemini arttırdığı nadir sektörler arasında yer alıyoruz. Kriz dönemlerinde ilk olarak halkla ilişkiler birimlerinde küçülmeye gidilirken yaşadığımız bu süreçte özellikle kurumsal anlamda halkla ilişkiler ve iletişim birimlerinin ön plana çıktığını gördük. Sizlere özellikle Türkçeyi doğru ve etkili kullanmanın yanı sıra en az bir yabancı dili en iyi şekilde öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Bu basit gibi görünen ama iletişim krizlerinin çözülmesinde sizlere ciddi katkı sağlayacak bir özellik” diye konuştu.