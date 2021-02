Pandemi Günlükleri Yarışması’nın kazananları belli oldu

Erenler Belediyesi ve Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘Pandemi Günlükleri-Resim, Şiir ve Öykü Yarışması’nın sonuçları belli oldu.

Erenler Belediyesi ve Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘Pandemi Günlükleri - Resim, Şiir ve Öykü Yarışması’nın sonuçları belli oldu. Üç farklı kategoride gerçekleşen yarışma sonucunda ilk üçe giren öğrencilerin hediyeleri Perşembe günü Erenler Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleşecek olan program ile verilecek.

Yarışmaya katılan her bir öğrenciyi tebrik eden Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile gerçekleşen yarışmaya öğrenci kardeşlerimiz, evlatlarımız yoğun bir katılım gösterdi. İlkokul öğrencilerimiz Resim, Ortaokul Şiir ve Lise Öğrenci ise Öykü ile katılım sağladı. Katılım sağlayan her bir evladımızı tebrik ediyorum. Öğrencilerimizden gelen eserler eğitimci arkadaşlarımız tarafından değerlendirildi ve sonuçlandı. Kalbimizden geçen yarışmaya katılan her bir yavrumuzu belediyemizde ağırlamaktı fakat pandemi süreci nedeni ile kendilerini korumak adına sadece dereceye giren öğrencilerimiz ve aileleri ile pandemi kurallarına uygun şekilde Ödül Töreni’ni gerçekleştirmek istedik. İnşallah dereceye giren öğrencilerimizin ödüllerini Perşembe Günü takdim edeceğiz” dedi.