Pamukova’da 4 mahalleye yeni içmesuyu altyapısı

SASKİ ekipleri, Pamukova ilçesindeki 4 mahallede 300 metreküp içmesuyu deposu ve 8 bin metrelik içme suyu hattı için yeni projeye başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi SASKİ tarafından yürütülen içme suyu yenileme çalışmaları devam ediyor. Pamukova ilçesinde Hüseyinli, Çilekli, Akçakaya, ve Gonca mahallelerinde mevcut içmesuyu altyapısına alternatif yeni kaynakların oluşturulacak. Çalışma tamamlandığında toplamda 300 metreküp içmesuyu deposu ve 8 bin metrelik içmesuyu hattı bölgenin hizmetine sunulacak. Bu sayede 4 mahalle, uzun yıllar hizmet verecek güçlü bir altyapıya kavuşacak. Konuya ilişkin SASKİ’den yapılan açıklamada, "Sakarya’mızın her bölgesinde güçlü bir altyapı kazandırmak için yürüttüğümüz çalışmalara hız vermiş bulunuyoruz. Güneyde uzun zamandır süren onarım, yenileme ve güçlendirme çalışmamız doğrultusunda 4 mahalleye alternatif içmesuyu hattı kazandıracağız. Her bir vatandaşımıza dünyanın en temiz ve kaliteli suyunu kesintisiz şekilde sunmak için tüm ilçe ve mahallelerde gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun" denildi.