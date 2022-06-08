Özel sporcuların ter döktüğü yarışmada Türkiye 3’üncüsü oldular

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen 4. Yavuz Kocaömer Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Özel sporcuların ter döktüğü yarışmalarda, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kulübü sporcuları Özgenur Kurşun ve Ecren Kılıç kendi kategorilerinde 3’üncülük elde etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından 5-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 4. Yavuz Kocaömer Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası İstanbul’da gerçekleştirildi. Türkiye’nin en özel şampiyonalarından biri olan müsabakalara 53 ilden toplam 200 sporcu katıldı. Özel sporcuların kıyasıya ter döktüğü şampiyonada, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kulübü sporcularından Özgenur Kurşun Down Sendromlular Türkiye 3’üncüsü olurken, Ecren Kılıç ise Otizmliler Türkiye 3’üncüsü oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı dereceye giren sporcularla ilgili bir mesaj yayınlayarak, “Son zamanlarda art arda elde ettiğimiz birçok başarı ve şampiyonlukların bugün en özelini yaşıyor ve kutluyoruz. Sosyal hayatımızın her alanında tüm karakteri ve başarılarıyla varlığını ortaya koyan özel çocuklarımız, son olarak İstanbul’da gerçekleştirilen 4. Yavuz KocaÖmer Masa Tenisi Türkiye şampiyonasında bizlere tarifi zor bir mutluluk yaşattı. Büyükşehir Belediyesi olarak özel sporcularımızla ilgili yaptığımız çalışmalar ve onları sporun içinde tutacak gayretlerimiz bugün olduğu gibi bundan sonrada devam edecektir. Bizlere bu özel mutluluğu yaşatan sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.