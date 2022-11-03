Özel gereksinimli çocuklar fidanları toprakla buluşturdu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde özel gereksinimli çocuklar, Sakarya Büyükşehir tarafından gönderilen 270 fidanı toprakla buluşturdu.

Karasu’nun İhsaniye Mahallesi’nde bu yıl eğitime başlayan Karasu Özel Eğitim Uygulama Okulu 1. Kademe’nin okul bahçesinde peyzaj düzenlemesi yapıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen 270 adet fidan, öğrenciler ve ilçe protokolü eşliğinde toprakla buluşturuldu. Okul Müdürü Furkan Enşici, “Peyzaj çalışmamıza destek veren Karasu Kaymakamlığı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karasu Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü’ne teşekkür ediyoruz. Çalışmamızı öğrencilerimizin emekleri ile tamamladık artık bundan sonra çocuklarımıza ve velilerimize hizmet için buradayız” dedi.

Öte yandan, programa Karasu Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, Karasu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yutkun Cabak, Karasu Ziraat Odası Başkanı Selami Arık, İhsaniye Mahallesi Muhtarı Oğuz Öden, veliler ve vatandaşlar katıldı.