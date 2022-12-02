Özel gereksinimli bireyler günlerini böyle kutladı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde Akyazı Özel Eğitim Uygulama Okulu yönetimi ve öğrencileri, ilçe merkezinde yürüyüş gerçekleştirdi. "Sevgi her engeli aşar", "Hayatı paylaşmak için engel yok" yazılı pankart taşıyan öğrenciler, engelliler gününde farkındalık için yürüdü.

"Asıl engel, ’Sen bunu yapamazsın’ şeklinde ortaya çıkan önyargılardır"

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne ilişkin açıklamalarda bulunan Akyazı Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Uğur Arslan, "Günümüzde artık engellilik görmemek, duymamak, yürüyememek ya da başka bir fonksiyon kaybı değildir. Birçok yerde duyduğumuz gibi, asıl engel yüreklerde de değildir. Hem ülkemizde hem de dünyada artık engelin çevreden kaynaklı, engellinin hayatını zorlaştıran sorunlar olduğu kabul görmüştür. Yani bu özel kardeşlerimiz bir yerden bir yere rampa ve asansör olmadığı için gidemiyorsa, sokakta kaldırımlar erişilebilir olmadığı için hareket edemiyorsa, toplu taşıma araçları bu özel insanlara uygun olmadığı için kullanılamıyorsa, engelli park yerlerine araçlar için ayrılmış otoparklara başka araçlar park ediyorsa, işe girmek istediklerinde reddediliyorsa, insanların ’Sen bunu yapamazsın’ cümlelerine maruz kalıyorsa, asıl engel burada demektir. Yani asıl engel, hayatın her alanının erişilebilir olarak düzenlenmemesi ve ’Sen bunu yapamazsın’ şeklinde ortaya çıkan önyargılardır” dedi.

"Engelli bireyleri yapamadıklarıyla değil yapabildikleriyle görmek gerekir"

Herkesin eşit haklara sahip olduğuna dikkat çeken Arslan, “Toplumda farkındalık oluşturmak, onlara gerekli desteği vermek, onların da hakları olduğunu bilerek yaşamak hepimizin sorumlulukları arasındadır. İnsanlar birbirlerinden farklı olabilir fakat eşit haklara sahiptir. Engelli bireyleri yapamadıklarıyla değil yapabildikleriyle ve bizlere benzeyen yanlarıyla görmek gerekir. Onların acıma duygusuna değil, sevgi ve anlayışa ihtiyaçları vardır. Onları soyutlayıp, ötekileştirmek yerine bütünüyle aramızda oldukları bir hayat sunalım. Onlara engel değil, destek olalım" diye konuştu.