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Özel Adatıp Hastanesi Podoloji hizmeti vermeye başladı

Adatıp Sağlık Grubu’na bağlı olarak Sakarya’da faaliyet gösteren Özel Adatıp Hastanesi Podoloji hizmeti vermeye başladı.

SAKARYA 23.09.2021, 13:01
Özel Adatıp Hastanesi Podoloji hizmeti vermeye başladı

Adatıp Sağlık Grubu’na bağlı olarak Sakarya’da faaliyet gösteren Özel Adatıp Hastanesi Podoloji hizmeti vermeye başladı.

Adatıp Sağlık Grubu’na bağlı olarak Sakarya’da faaliyet gösteren Özel Adatıp Hastanesi, tırnak mantarları, tırnak batmaları, deforme büyüyen tırnaklar, nasır problemleri, topuk kalınlaşmaları, topuk çatlamaları, basma problemleri, medikal ayak bakımı, kuruluk, diyabetli bireylerin ayak bakımları, sararmış, kalınlaşmış, deforme olmuş tırnakların tedavileri gibi ayakta var olan tüm problemlerle ilgilenilmek üzere yeni hizmet birimini açtı. Konuyla ilgili konuşan Podolog Sevda Ekşi, “Sağlıklı ayaklara sahip bireyler için ayak sağlığını koruyucu ve olası hastalıklara karşı önleyici, ayak rahatsızlıkları yaşayan kişilerde ise koruyucu tedavi yöntemleri doğrultusunda, uzman hekimlerin tedavisinde görev alarak yardımcı olmaktayız. Podologlar, eğitimini ayakta görülebilen hastalıklar konusunda yapmakta ve uzman hekimlerin tedavileri sonrası ayak bakımı konusunda hastalara destek olmaktadır” dedi.

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