Özel Adatıp Hastanesi halka açık, ücretsiz doktor semineri düzenliyor

Sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde çalışmalarına devam eden Özel Adatıp Hastanesi, Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Camuzcuoğlu ile Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Orhan Veli Özkan’ı Sakaryalılarla buluşturuyor.

22 Kasım 2022 Salı günü, saat 14.00’te Serdivan Belediyesi Kongre Salonunda gerçekleşecek olan seminerde, Prof. Dr. Hakan Camuzcuoğlu “HPV ve Rahim ağzı kanseri” hakkında, Doç. Dr. Orhan Veli Özkan ise “Meme kanseri” hakkında başta Sakaryalı kadınlar olmak üzere tüm katılımcıları bilgilendirecek. Halka açık ve tamamen ücretsiz yapılacak olan seminere bütün Sakarya Halkının davetli olduğunu belirten hastane yönetimi, “Şehrimize hizmet etmeye, tüm Sakaryalıları doktorlarımızla buluşturmaya, hastalıklar ve önleyici tedaviler hakkında bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bu seminerimize kadın erkek fark etmeksizin herkesi bekliyoruz” dedi.