Özel Adatıp Hastanesi EMITT 2022 fuarına katıldı

Bu yıl 25. kez düzenlenen, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT’e Sakarya, şehrin önde gelen kurum ile kuruluşları katıldı. Sağlık sektöründen ise Sakarya’yı temsilen Özel Adatıp Hastanesi stanttaki yerini aldı.

Her yıl 40 bin kişinin üzerinde ziyaretçi ve katılımcı alan EMITT fuarındaki Sakarya standına gelen misafirler, Özel Adatıp Hastanesi yetkilileri tarafından şehrimizdeki sağlık konuları hakkındaki sorular cevaplandı. Hasta ve hasta yakınlarına, Sakarya’da bulunan tıbbi branşlar, yapılabilen işlem ve ameliyatlar haricinde şehrin güzellikleri ve imkanları da anlatılarak, hem Özel Adatıp Hastanesi’ni hem de Sakarya’nın gezilecek, alış veriş yapılacak ve konaklanacak yerlerinin anlatıldığı kitapçıklar konuklara hediye edildi.

4 gün sürecek olan EMITT 2022 fuarı, İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde yarın akşama kadar konuklarını ağırlıyor olacak.