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Oxijen TV, Sakarya’da yayına başladı

Oxijen TV, Düzce ve Bolu’dan sonra Sakarya’da da haber yayınına başladı. Şehir genelinde astıkları afişler ile Sakarya’da tanıtımına da başlayan kanal, bölgenin sesi olmayı hedefliyor.

SAKARYA 24.08.2021, 13:07
Oxijen TV, Sakarya’da yayına başladı

Oxijen TV, Düzce ve Bolu’dan sonra Sakarya’da da haber yayınına başladı. Şehir genelinde astıkları afişler ile Sakarya’da tanıtımına da başlayan kanal, bölgenin sesi olmayı hedefliyor.

Düzce’de uzun yıllardır hizmet veren Oxijen Medya’nın yeni dijital yüzü ve bölgenin haber ekranı Oxijen TV, haber ağını genişleterek bölgede bulunan illerde de yayına başladı. Düzce ve Bolu’nun ardından Sakarya’da da haber yayınına başlayan Oxijen TV, şehirde kendi mecrasında yüzlerce açık hava afişi asarak Sakaryalılara tanıtımını yaptı. Kentte tanıtım atağı başlatan Oxijen TV, her geçen gün artan izleyici kitlesi ile bölgenin sesi olmayı hedefliyor.

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