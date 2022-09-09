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Otomobilin motor kısmına giren afacan kediyi itfaiye kurtardı
Sakarya’nın Erenler ilçesinde otomobilin motor kısmına giren yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
SAKARYA 09.09.2022, 13:15
Sakarya’nın Erenler ilçesinde otomobilin motor kısmına giren yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Erenler ilçesi Pirahmetler Mahallesi’nde Mustafa İncel’e ait otomobilin motor kısmında kedi sesi gelmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları çalışma neticesinde yavru kediyi bulunduğu yerden çıkarttı.
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