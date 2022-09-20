Otomobil ile kamyon köprüde kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde otomobil ile kamyonun köprüde kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karamanlar Mahallesi Sarıköy Sokak’ta bulunan köprüde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E. idaresindeki 41 NY 332 plakalı otomobil ile 54 D 6922 plakalı Mitsubishi marka kamyon köprüde kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.