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Otluk alanda çıkan yangın iş yerine sıçradı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde otluk alanda çıkarak iş yerine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında söndürüldü.

SAKARYA 14.07.2021, 11:22
Otluk alanda çıkan yangın iş yerine sıçradı
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Sakarya’nın Erenler ilçesinde otluk alanda çıkarak iş yerine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında söndürüldü.

Yangın, Erenler ilçesi Yazılı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otluk alanda başlayan yangının büyümesi sonrasında peyzaj işi yapan dükkana sıçradı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın oluştuğu yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
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