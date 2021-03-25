Orman Haftasında Kuzey Marmara Otoyolu’nu yeşillendirdiler

21-26 Mart Orman Haftası kapsamında Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı Bakım İşletme Merkezi’nde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 21-26 Mart Orman Haftası kapsamında Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı Bakım İşletme Merkezi’nde fidan dikimi gerçekleştirildi. Etkinliğe, Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Orman Bölge Müdürlüğü ve Kuzey Marmara Otoyolu çalışanları katıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, Türkiye’nin biyoçeşitlilik açısından zengin bir ülke olduğunu ve 12 bin tanımlanmış tür ve bu türlerin yaklaşık 4 bini endemik tür olduğunu belirtti.

Türkiye biyoçeşitlilik açısından zengin bir ülke

Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, “Birçok canlının barınağı, karbon yutak alanı olan ormanlarımız; sağlığın, erozyonun, küresel ısınmayla mücadelenin, iklimi olumlu yönde etkilemenin, estetiğin, ekoturizmin temel taşıdır. Ormanların geliştirilmesi, genişletilmesi ve korunmasını vazife edinmiş olan teşkilatımız burada farkındalık oluşturmak adına bir aradayız. Ormanlarımız son dönemde milli savunmamız ve dünya insanlığı açısından çok daha önemli ve bu noktada hepimize görevler düşüyor. Ormancılık haftasında bu açıdan farkındalık oluşturulması önemlidir. Erozyon ve küresel ısınmayla mücadelenin yolu fidan dikmektir. Bunu önlemek orman alanlarını korumak ve genişletmekten geçmektedir. İklim değişikliğiyle birlikte kışın içinde yaz, yazın içinde kış yaşıyoruz. Bitkiler ve canlılar bu değişime uyum sağlamakta zorluk çekiyor. Ülkemiz biyoçeşitlilik açısından zengin bir ülke, 12 bin tanımlanmış türe sahibiz. Bu türlerin yaklaşık 4 bini endemik türdür. Ormanları korumak hem vatandaşlık hem de insanlık görevimizdir. Ülkemizin vizyon projelerinden birisi olan Kuzey Marmara Otoyolu’da ormanlardan geçmektedir. Bugün kesilen ağaçların yerine yenileri dikilmekte ve yeşil yol oluşturulmaktadır. Ormanları korumak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz, hep birlikte başaracağız" dedi.

Yeşile olan sevgimizi hiç kaybetmedik

Yollarda yeşilin olmamasını bakımsız bir kadına benzeten Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin, “Kuzey Marmara Otoyolu’nun simgesi olarak leyleği seçtik ve yeşil bir görünüme kavuşturmayı hedefledik. Ben de bir Ormancı kızı olarak bu konuda özellikle çaba gösterdim. Yeşile olan sevgimizi hiç kaybetmedik. Geldiğim günden beri Orman Bölge Müdürümüz ile birlikte çalıştık. Yol çalışmalarını ormandan ayrı düşünemiyorum. Yoldaki yeşil olmazsa, yol bakımsız bir kadına benziyor. Yolun makyajı orman ve ağaç olarak düşünüyorum. Yeşil olmazsa yol, yol olmaktan çıkıyor. Yeşil olduğunda her şey daha güzel oluyor. Çok uzun soluklu bir süreçten çıktık, 400 kilometrelik yoldan sorumluyuz. Bu alanın tamamını birden ağaçlandırmanın imkanı yok. Bu nedenle bize destek veren Orman Bölge Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Biz onlara değil onlar bize destek veriyor çünkü biz yolu yapıyoruz arkadan kesilen ağaçlar yerine iki katı kadar ağaçlandırılma yapılıyor. 5 milyon ağaç dikimine ulaşmak üzereyiz şu anda, bu tamamıyla Orman Bölge Müdürlerinin verdiği destekle oluyor. Yeşil olarak gördüğünüz her yer Orman Bölge Müdürlüklerini eseridir. Ziya Bey’e ve tüm Şube Müdürlerimize teşekkür ediyorum, en büyük desteği onlardan alıyoruz” diye konuştu.