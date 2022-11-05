Organ nakliyle ilgili bilgilendirdiler

3-9 Kasım Organ Nakli Farkındalık Haftası çerçevesinde Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan etkinliklerle, vatandaşlar bilgilendirilmeye devam ediliyor.

3-9 Kasım Organ Nakli Farkındalık Haftası çerçevesinde toplumda organ nakliyle ilgili duyarlılığı attırmak adına Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. İlçede bulunan bir fabrikada çalışanlara yönelik gerçekleştirilen sunumda İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Sevda Gürsel ile Dr. Neslihan Medet ve sağlık personeli tarafından organ nakliyle ilgili bilgiler verildi. Organ naklinin vücutta görevini yapamayan bir organın yerine canlı bir vericiden veya ölüden alınan sağlam ve aynı görevi üslenecek bir organın nakledilmesi işlemi olduğunu belirten İlçe Sağlık Müdürü Gürsel, “Unutmamak gerekir ki, her bağış yeni bir hayattır. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, organ naklinin caiz olduğunu bildirmiş ve organ bağışını, insanın insana yapabileceği en büyük yardım olarak tanımlanmıştır” diye konuştu.

Dr. Neslihan Medet ise “Organ Bağışı nedir? Nasıl ve kimlere yapılır? Hangi organlarımızı bağışlayabiliriz?” konularında bilgiler paylaştı. Fabrika çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar organ bağışına davet edildi.