Onkoloji hastaları daha rahat kan verecek

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Tıbbi Onkoloji Kliniğinde, onkoloji hastaları için Kan Alma Ünitesi açıldı.

SEAH Korucuk Kampüsünde faaliyet gösteren Tıbbi Onkoloji Kliniğinde hizmete giren hayırseverlerinde desteklediği Kan Alma Ünitesinin açılışına İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Özcan Öktem, Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ensar Durmuş, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Ayhan Aydın, Tıbbi Onkoloji Klinik Sorumlusu Prof. Dr. İlhan Hacıbekiroğlu, Doç. Dr. Ayşe Demirci, hastane yöneticileri ve klinik çalışanları katıldı.

Ünitenin açılışında konuşan Prof. Dr. İlhan Hacıbekiroğlu her yıl dünyada yaklaşık 14 milyon insanın kanser olduğunu ve 8 milyon insanın da kanserden hayatını kaybettiğini belirterek, “Çok önemli bir hastalık ve bu nedenle gebeler ve nakil hastaları gibi kanser hastaları da özel yaklaşım gerektiren özel hasta gurubu olarak tanımlanmış durumda. Bu hastaların tanısından tedavisine kadar geçirdiği her aşamada çeşitli öncelikler elde etmesi ve pozitif ayrımcılıklar yapılması gerekiyor. Çünkü bu aşamadaki her gecikme hastanın hayatından günler, haftalar ya da aylar alabiliyor. Bu yüzden bu hastaların işlemlerinin hızlandırılması gerekiyor. Ülkemizde kanser alanında çok ciddi ilerlemeler var. Yurt dışında geliştirilen ilaçlara çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyoruz. Sakarya’da da 20 yataklı servisimiz ve 15 yataklı palyatif bölümüz, 7 tane normal 1 tanede faz araştırma olmak üzere 8 polikliniğimiz mevcut. Günlük ortalama 90 kemoterapi seansımız oluyor ve yine günlük olarak yaklaşık 250 hastamıza hizmet vermeye çalışıyoruz” dedi.

Kanser hastalarının tanı ve tedavi sürecinde ihtiyaçlarının anında görülmesi ve hızlandırılması için gayret gösterdiklerini ifade eden Hacıbekiroğlu, “Bu günde o çabalardan ve gayretlerden bir tanesini hayata geçirdik. Kanser hastalarımızda gerek tanı, gerek tetkik ve ileri safhalarda tedavi süreçlerinde devamlı kan tetkiki ihtiyacı duyuyor. Bu hizmetimizi artık normal kan alma alanlarından ayrı bir şekilde yeni açtığımız bu alanda alacağız. Hasta yakınlarımızın katkılarıyla ve devletimizin imkanlarıyla açılan kan alma ünitemiz hastalarımız için bu anlamda önemli bir kolaylık sağlayacak. Öncelikle bize her anlamda destek veren İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Aziz Öğütlü başta olmak üzere Başhekimimiz Doç. Dr. Fikret Halis beye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Özcan Öktem de kanser hastalarının kan alma işlemlerinin ayrı bir alanda daha hızlı yapılmasının önemli bir hizmet olduğunu dile getirerek katkıda bulunanlara teşekkür etti. Konuşmaların ardından ünitenin hizmete açılmasında katkıda bulunan hayırseverlere teşekkür belgesi verildi.