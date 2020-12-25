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Önce mantar taşa sonra evin duvarına çarptı: 2 yaralı
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce mantar taşa daha sonra evin duvarına çarparak dura bilen kargo aracında iki kişi yaralandı.
SAKARYA 25.12.2020, 13:11
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce mantar taşa daha sonra evin duvarına çarparak dura bilen kargo aracında iki kişi yaralandı.
Kaza, Adapazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Yıldız Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kargo şirketine ait 34 GYR 45 plakalı minibüs, yol kenarındaki mantar taşlara çarpınca kontrolden çıktı. Savrulan araç, yok kenarındaki evin duvarına çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle ön kısmı paramparça olan araçta kargo firmasında çalışan 2 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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