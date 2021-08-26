banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Sosyal medya fenomenleri ifadeye çağrıldı
Sosyal medya fenomenleri ifadeye çağrıldı
Başörtülü akademisyene saldırıda yeni gelişme
Başörtülü akademisyene saldırıda yeni gelişme
Türk gemisinde dehşet: Temizlik sırasında zehirlendiler!
Türk gemisinde dehşet: Temizlik sırasında zehirlendiler!
Ciciş Esra Ersoy'a ''çocuğa cinsel saldırıdan'' gözaltı
Ciciş Esra Ersoy'a ''çocuğa cinsel saldırıdan'' gözaltı

Okullar yeni dönemde yüz yüze eğitime hazırlanıyor

Serdivan Belediyesi, 2021-2022 eğitim, öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala okul bahçelerinde genel temizlik ve bakım çalışması yaptı.

SAKARYA 26.08.2021, 18:15
Okullar yeni dönemde yüz yüze eğitime hazırlanıyor

Serdivan Belediyesi, 2021-2022 eğitim, öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala okul bahçelerinde genel temizlik ve bakım çalışması yaptı.

Serdivan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından okul bahçeleri ve çevresi yeni döneme hazır hale getirildi. Öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için gerçekleştirilen temizlik faaliyetinde okul bahçeleri yabani otlardan arındırıldı, gerekli görülen noktalarda tamir ve bakım işlemleri yapıldı.

Yorumlar (0)
31°
açık