Okullar yeni dönemde yüz yüze eğitime hazırlanıyor

Serdivan Belediyesi, 2021-2022 eğitim, öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala okul bahçelerinde genel temizlik ve bakım çalışması yaptı.

Serdivan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından okul bahçeleri ve çevresi yeni döneme hazır hale getirildi. Öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için gerçekleştirilen temizlik faaliyetinde okul bahçeleri yabani otlardan arındırıldı, gerekli görülen noktalarda tamir ve bakım işlemleri yapıldı.