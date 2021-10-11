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Oksijen makinesiyle kesim yapılırken yangın çıktı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iddiaya göre, oksijen makinesiyle kesim yapıldığı esnada çıkan yangın ahşap barakayı küle çevirdi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken barakadan geriye demir yığınları kaldı.

SAKARYA 11.10.2021, 12:47
Oksijen makinesiyle kesim yapılırken yangın çıktı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iddiaya göre, oksijen makinesiyle kesim yapıldığı esnada çıkan yangın ahşap barakayı küle çevirdi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken barakadan geriye demir yığınları kaldı.

Yangın, Tekeler Mahallesi Şehit Hamit Deniz Sokak’ta kullanılmayan barakada meydana geldi. İddiaya göre, oksijen makinesiyle kesim yapıldığı esnada yangın çıktı. Alevler büyüyerek uzun süredir kullanılmadığı öğrenilen barakaya sıçradı. Adeta alev topuna dönen barakayı görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrasında barakadan geriye demir yığınları kalırken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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