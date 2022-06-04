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Öğrencilere teorik ve uygulamalı yangın eğitimi

Sakarya Büyükşehir itfaiyesi teorik ve uygulamalı eğitimlerle yangınlara karşı bilinç oluşturuyor. SUBÜ Akyazı Sağlık Hizmetleri MYO İlk ve Acil Yardım programı öğrencileri, katıldıkları eğitim programında teşkilatın çalışmalarına ilişkin ayrıntılı bilgi sahibi oldu.

SAKARYA 04.06.2022, 10:16
Öğrencilere teorik ve uygulamalı yangın eğitimi

Sakarya Büyükşehir itfaiyesi teorik ve uygulamalı eğitimlerle yangınlara karşı bilinç oluşturuyor. SUBÜ Akyazı Sağlık Hizmetleri MYO İlk ve Acil Yardım programı öğrencileri, katıldıkları eğitim programında teşkilatın çalışmalarına ilişkin ayrıntılı bilgi sahibi oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet sunan Akyazı Grup Amirliğini Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Akyazı Sağlık Hizmetleri MYO İlk ve Acil Yardım programı öğrencileri ziyaret etti. İtfaiye teşkilatının çalışmalarına ilişkin paylaşımların yapıldığı eğitimde yangın tatbikatı ve yangına müdahale uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Eğitmen Mehmet Enes Sezen tarafından sunulan eğitime öğrenciler büyük bir ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediyesi, yangınlarla mücadelede toplumun bilinçlendirilmesi, yangınlarda yapılacak müdahalenin doğru olması için başlattığı eğitim çalışmalarının devam edeceği ifade edilerek, teorik ve uygulamalı eğitimlere katılan öğrenciler itfaiye çalışmaları, yangınlar, müdahaleler ve kullanılan ekipmanlara kadar ayrıntılı bilginin sahibi oldu.

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