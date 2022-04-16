Öğrencilere canlı müzik ve bisiklet şovu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayına özel iftardan sonra üniversite öğrenicilerine canlı müzik dinletisi ve bisiklet şovu organizasyonu gerçekleştirecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sosyalleşmesi ve bilgili, dolu vakitler geçirebilmesi için birbirinden farklı programlar düzenliyor. Özellikle Ramazan ayı boyunca şehrin merkezinde vatandaşları Türkiye’nin tanıdığı ünlü isimlerle buluşturan, eğlendiren ve bilgilendiren organizasyonlar yapan belediye, üniversite gençleri için bir gece düzenliyor. Bu çerçevede üniversitenin helikopter pistinde canlı müzik dinletisi ve bisiklet şovu gerçekleştirilecek. Şarkıların söyleneceği ve nefes kesen şovların yapılacağı etkinlik için saat 22.00’da başlayacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Sakarya’da gençleri en iyi şekilde anlamaya, onlarla birlikte eğlenmeye ve öğrenmeye çalışıyoruz. Üniversitemizde gerçekleştireceğimiz etkinliğimiz de unutulmayacak bir gece olarak anılarımıza eklenecek. Tüm gençleri şarkılar söyleyeceğimiz, heyecan dolu şovlar gerçekleştireceğimiz programımıza bekleriz" denildi.