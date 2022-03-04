Öğrencilere akıllı saat hediye edildi

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Nehir Projesi kapsamında düzenlenen izleme sınavında Adapazarı’ndan ilk 20 arasına girme başarısını gösteren öğrencilere akıllı saatlerini hediye etti.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 8’inci sınıflar için düzenlenen Nehir Projesi izleme sınavında, Adapazarı’ndan ilk 20 arasına girme başarısını gösteren öğrencilere verdiği sözü yerine getiren Başkan Mutlu Işıksu, öğrenciler ve aileleriyle buluştu, akıllı saatlerini hediye etti. Adapazarı Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, öğrencilere destek veren Başkan Işıksu’ya teşekkür etti.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ise konuşmasında, "Biz, Adapazarı’mız hep başarılı olsun, yüzü gülsün, güzelliklerle kuşansın istiyoruz. Eğitim, her şeyin başı. Bu anlamda Milli Eğitim Müdürümüzle, okullarımızla çok güzel bir birlikteliğimiz var. Öğrencilerimize bu sınavda başarılı olun, akıllı saatleriniz bizden diye söz vermiştik. Sözümüzü tutuyoruz. Ancak mesele söz tutmak değil, evlatlarımızla bir araya gelmek. Her zaman bir araya geleceğiz, buluşacağız ve hep birlikte çalışacağız. Adapazarı’mızın eğitim başarısının daha ileri noktalarda olması için gayretlerimiz sürecek" dedi.