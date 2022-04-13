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Öğrenciler tecrübelerini iftar yemeğiyle pekiştirdi

SUBÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri ‘Yöresel Mutfaklar’ dersinde öğrendikleri bilgileri, hazırladıkları iftar yemeğiyle pekiştirdi.

SAKARYA 13.04.2022, 18:05
Öğrenciler tecrübelerini iftar yemeğiyle pekiştirdi

SUBÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri ‘Yöresel Mutfaklar’ dersinde öğrendikleri bilgileri, hazırladıkları iftar yemeğiyle pekiştirdi.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri ‘Yöresel Mutfaklar’ dersi doğrultusunda hazırladıkları Ege Bölgesi’ne ait lezzetleri misafirlere sunarken, Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK) tarafından akredite edilen Turizm İşletmeciliği Lisans Programı’nın akreditasyon belgesi takdim edildi. Sonrasında ise Turizm Fakültesi halk oyunları ekibi, Ege yöresine ait bir gösteri sergiledi. Ege Bölgesi’ne yönelik lezzetlerden oluşan menü misafirler tarafından tadılarak puanlandı. İftarın ardından düzenlenen programda ise yapılan saha ziyaretleri neticesinde 1 Ocak 2022-31 Aralık 2024 tarihleri arasında TURAK tarafından akredite edilen Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Lisans Programı için Akreditasyon Belgesi SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’a takdim edildi. Program, Turizm Fakültesi halk oyunları ekibinin Ege yöresine ait gösterisiyle sona erdi. İftar programına SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan ve Prof. Dr. Ali Fuat Boz, Genel Sekreter Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Ergen, TURAK Akreditasyon Değerlendiricisi ve Kocaeli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emrah Özkul, dekanlar ve meslek yüksekokulu müdürleri katıldı.

"Üniversitemizin her biriminde uygulamalı eğitim mevcut"

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerini tebrik SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "Ramazan öncesinde Akdeniz Bölgesi’ne ait yemekleri tadarak tam puan vermiştik. Bu akşam da Ege Bölgesi’ne ait birbirinden güzel yemekler hazırlamışsınız. Üniversitemizin her biriminde uygulamalı eğitim mevcut. Ancak bölümünüz doğrudan damaklara dokunan, her geçen gün önemi ve iş alanı genişleyen bir bölüm. Ellerinize sağlık" dedi.

"Kalitemize güveniyoruz"

Akreditasyonun kalitenin tescili anlamına geldiğini ve bunu önemsediklerini vurgulayan Sarıbıyık, "Özellikle son dönemde gerek TURAK, gerek SPORAK, gerekse MÜDEK olmak üzere ardı ardına akreditasyon kurulları tarafından saha değerlendirmesine tabi tutuluyoruz. Kalitemize güveniyoruz. Şartları sağlayan programlarımız için akreditasyon başvurularımız devam edecek. Bugün de TURAK tarafından Turizm İşletmeciliği Bölümümüzün kalitesinin tescili olan belgeyi almanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

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