Öğrenciler için fotoğraf teknik gezisi düzenlendi

SUBÜ Ferizli MYO Grafik Tasarımı Programı öğrencileri fotoğraf teknik gezisinde Ferizli Gölkent, Nalköy Barajı Sinanoğlu Ormanı’nı fotoğrafladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Programı birinci sınıf öğrencilerine yönelik olarak Ferizli Gölkent, Nalköy Barajı ve Sinanoğlu Ormanı’nı kapsayan bir fotoğraf teknik gezisi düzenlendi. ‘İlçemi Fotoğraflıyorum’ temalı gezi, Öğretim Görevlisi Ersin Berk koordinasyonunda gerçekleştirilen gezide uygulamalı mobil fotoğraf eğitimi de verildi. Öğrencilerin çektikleri fotoğraflar Ferizli’nin kültür belleğine katkı sağlamak amacıyla sosyal medyada paylaşıldı. Öğrencilere belediye tesislerinde köfte ekmek ikram edilen yemeğe Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu da katıldı. Gezinin, fotoğraf kurallarını öğrenmenin yanı sıra öğrencilerin okudukları ilçeye ve üniversitelerine aidiyetlerini artırmak için düzenlendiğini belirten Öğretim Görevlisi Ersin Berk, geziye sağladıkları katkılar için Ferizli Belediyesi’ne ve ilgili ekiplere teşekkür etti.