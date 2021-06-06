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Öğrenciler gürültüden etkilenmesin diye bakın ne yaptılar

Sakarya Büyükşehir SASKİ Pazar günü gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) boyunca öğrencilerin gürültülerden etkilenmemesi için okul çevresi ve yakınlarındaki altyapı çalışmalarına ara verdi.

SAKARYA 06.06.2021, 14:13
Öğrenciler gürültüden etkilenmesin diye bakın ne yaptılar

Sakarya Büyükşehir SASKİ Pazar günü gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) boyunca öğrencilerin gürültülerden etkilenmemesi için okul çevresi ve yakınlarındaki altyapı çalışmalarına ara verdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Pazar günü gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) boyunca okul çevresi ve yakınlarındaki altyapı çalışmalarına ara verdi. Öğrencilerin gürültülerden etkilenip dikkat bozukluğu yaşamamaları adına gerçekleştirilen eylem sınav süresinin yer aldığı saat 9 ile 13 arasında gerçekleştirildi. Sınav sürelerinin bitişi sonrasında SASKİ altyapı ekipleri çalışmalarına kaldığı yerden devam etti.
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