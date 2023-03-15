Öğrenciler Büyükşehir Belediyesi ile bilinçlenmeye devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, eğitime örnek olacak başarılı projeleri ile öğrencilerle buluşturmaya devam ediyor. Sakarya’nın kaliteli suyunun geçtiği aşamaları Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisi’nde inceleyen öğrencilere, alanında uzman personeller eşlik ederek bilgiler verdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), öğrencilerin eğitim hayatına destek olmak ve yaşantıları boyunca su bilinci olan bireyler olmaları için tesis gezilerine devam ediyor. Sakarya’da bulunan okulların talepleri doğrultusunda rutin olarak yapılan tesis gezileri Altın Küre Okulları öğrencileri ile devam etti. Son teknoloji cihazlar sayesinde arıtılan kaliteli içme sularının musluklara gönderildiği Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi’ni gezen öğrenciler uzman personeller tarafından bilgilendirildi.

Kurum tarafından yapılan açıklamada ise, “Bizler suyun bir damlasına dahi değer veriyoruz. Gelecek nesillerin de bu bilinçle yetişmeleri ve suyun tükenebilir bir kaynak olduğunun bilincinde olmalarını sağlıyoruz. Rutin şekilde gerçekleştirdiğimiz tesis gezilerinde öğrencilerimize teknolojinin son imkanlarını kullanarak vatandaşlarımıza ve şehrimizin doğasına nasıl hizmet ettiğimizi anlatıyoruz” ifadeleri kullanıldı.