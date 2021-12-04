Öğrenciler bu müzede tarihe tanıklık ediyor

Sakarya’da öğrenciler, Çanakkale savaşı döneminden kalma eşyaların sergilendiği müzeyi ziyaret ederek tarihe tanıklık etti.

Altınküre Okullarında düzenlenen “Çanakkale’den Cumhuriyet’e Gerçek Tarihi Objeler ve Fotoğraflar Müzesi” öğrencilerle buluştu. Çanakkale Zaferi’nin anıldığı müzede; savaş döneminden kalma gerçek savaş objeleri, savaş kıyafetleri, dönemin fotoğrafları ve maketler cam fanusta sergilendi. Çanakkale Savaşı’ndan başlayıp Cumhuriyet’in İlanına kadar geçen süreci anlatan bu sergide öğrencilere tarih bilincinin görerek anlamaya çalışıyor.

Konuyla alakalı bilgi veren etkinlik yöneticisi Suat Yılmaz, “Özelikle belli yaş grubuna hitap eden çizgi romanlarımız ile sergiyi keyifli hale getirmeye çalışıyoruz. Okullarda olan etkinliklerimizde Çanakkale Savaşı’nın neden başladığı, nasıl geliştiği ve nasıl sonuçlandığına dair sahnede tiyatro tarzında anlatım gerçekleştiriyoruz.” dedi.