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Öğrenciler adımlarını otizmli çocuklar için attı
43. N Kolay İstanbul Maratonu’na Sakarya’dan katılan öğrenciler ve öğretmenler, ‘Adımlarımızı otizmli çocuklar için atıyoruz’ sosyal projesi kapsamında farkındalık oluşturdu.
SAKARYA 08.11.2021, 14:10
43. N Kolay İstanbul Maratonu’na Sakarya’dan katılan öğrenciler ve öğretmenler, ‘Adımlarımızı otizmli çocuklar için atıyoruz’ sosyal projesi kapsamında farkındalık oluşturdu.
7 Kasım’da düzenlenen 43. N Kolay İstanbul Maratonu’na katılan Sakarya Altınküre Okulları öğrencileri ve öğretmenleri, ‘Adımlarımızı otizmli çocuklar için atıyoruz’ sosyal projesi kapsamında farkındalık oluşturdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde Anadolu yakasından başlayan maratonda okul kurucuları, öğretmen, öğrenci ve velileri, otizm spektrum bozukluğu olan çocukların özel eğitim ile topluma kazandırılması için çalışan Tohum Otizm Vakfı’na destek olmak için koştu.