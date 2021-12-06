Öğrenci projelerine TÜBİTAK desteği

SUBÜ Teknoloji Fakültesi öğrencileri Nur Karsavuran ve Haktan Yağmur tarafından hazırlanan projeler TÜBİTAK’tan destek almaya hak kazandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Fakültesi öğrencileri Nur Karsavuran ve Haktan Yağmur tarafından hazırlanan projeler, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı’ kapsamında destek almaya hak kazandı. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğrencisi Nur Karsavuran ‘GO İnce Film Kaplanmış Diyotların Elektro-Optik Karakterizasyonu’ başlıklı projesini bölüm akademisyenlerinden Prof. Dr. Zafer Tatlı danışmanlığında ve Prof. Dr. Fatih Çalışkan ile doktora öğrencisi Mine İbrahimoğlu yürütücülüğünde hazırladı. Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Haktan Yağmur ise ‘Alçak İrtifa Roketlerinde Güç İtki Yönlendirme Sistemi’ başlıklı projesini bölüm akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Kasım Serbest danışmanlığında ve bölüm öğrencilerinde Can Bayar yürütücülüğünde hazırladı.

SUBÜ Teknoloji Fakültesi Dekanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Öğrencilerimizi ve danışman hocalarımızı başarıları dolayısıyla tebrik ediyor, bölüm öğrencilerimizin başarılı projelerinin devamını diliyoruz” denildi.